Подросток задушил сверстницу зарядным проводом в квартире в Чебоксарах
Подросток задушил сверстницу в квартире в Чебоксарах. Об этом сообщает РЕН ТВ.
1 сентября в квартире на проспекте Тракторостроителей обнаружили тело 15-летней девушки. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушения проводом от зарядного устройства.
Согласно информации источника, подозреваемого задержали. Им оказался 15-летний школьник. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все детали и причины случившегося.
Ранее сообщалось, что подросток ранил одноклассника ножом во время урока в Башкирии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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