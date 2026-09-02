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Подросток задушил сверстницу зарядным проводом в квартире в Чебоксарах

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Подросток задушил сверстницу в квартире в Чебоксарах. Об этом сообщает РЕН ТВ.



1 сентября в квартире на проспекте Тракторостроителей обнаружили тело 15-летней девушки. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушения проводом от зарядного устройства.

Согласно информации источника, подозреваемого задержали. Им оказался 15-летний школьник. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все детали и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что подросток ранил одноклассника ножом во время урока в Башкирии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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