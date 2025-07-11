Подросток погиб в Италии во время игры в песке

11 июля 2025, 14:54

Mirror: подросток оказался погребенным в песке после обыкновенной игры в Италии

Фото: istockphoto/Larysa Pashkevich

Подростка заживо засыпало песком во время игры с братьями и сестрой на пляже итальянского города Монтальто-ди-Кастро. Как пишет Daily Mirror, 17-летний парень задохнулся в собственной яме глубиной полтора метра.