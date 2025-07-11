Подросток погиб в Италии во время игры в песке
Подростка заживо засыпало песком во время игры с братьями и сестрой на пляже итальянского города Монтальто-ди-Кастро. Как пишет Daily Mirror, 17-летний парень задохнулся в собственной яме глубиной полтора метра.
По словам очевидцев, он хотел проползти через тоннель из песка. Все случилось, когда он залез внутрь. Отец семейства в это время спал. Проснувшись, он подключил к поискам других отдыхающих и полицию. Когда оперативные службы прибыли на место, мальчик уже был мертв. По факту трагедии в городе приостановили все публичные мероприятия, запланированные на 11 июля, сообщили местные власти.
Перед этим стало известно, что в Австралии нашли серфера, который провел ночь на доске в океане.
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