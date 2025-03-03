«В песне душа полетела, но финал подкачал»: Анна Седокова поразила жюри «Три аккорда», но завершение номера подверглось критике

Анна Седокова вновь вышла на сцену «Три аккорда». В ее новом выступлении была выбрана песня «Боже, какой пустяк». Яркий номер, снятый, как и весь сезон, еще летом 2024 года (до трагедии со смертью бывшего мужа Яниса Тиммы), удивил жюри и зрителей.