«В песне душа полетела, но финал подкачал»: Анна Седокова поразила жюри «Три аккорда», но завершение номера подверглось критике

Анна Седокова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)
Анна Седокова вновь вышла на сцену «Три аккорда». В ее новом выступлении была выбрана песня «Боже, какой пустяк». Яркий номер, снятый, как и весь сезон, еще летом 2024 года (до трагедии со смертью бывшего мужа Яниса Тиммы), удивил жюри и зрителей.
Последний выпуск шоу «Три аккорда» вышел на Первом канале 2 марта. Седокова выбрала хит Сергея Трофимова, который оказался в жюри, что добавило ей волнения. Она хотела спеть так, чтобы тронуть и автора, и публику.
Выступление вышло живым и эмоциональным. В финальном куплете певица немного перегнула палку и чуть ли не выкрикнула последние строки, чем усложнила оценку судей.
Любовь Успенская похвалила Седокову за выбор сложный песни, но отметила, что концовка подпортила впечатление. Но она все же дала Анне короля, уточнив, что бэк-вокалистки сильно помогли. Седокова согласилась с критикой.
Михаил Шуфутинский решил, что эмоции захватили Анну и она полностью погрузилась в песню, поэтому поставил туза.
По результатам всех прошлых выпусков Анна все еще на последнем месте, теперь у нее 72 балла в шоу. Тем не менее Седокова была очень рада высокой оценке за свое последнее выступление.
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«Песня, которую я хочу сегодня исполнить, — одна из самых любимых», — призналась Анна.
Любовь Успенская (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)
Выступление вышло живым и эмоциональным. В финальном куплете певица немного перегнула палку и чуть ли не выкрикнула последние строки, чем усложнила оценку судей.
Любовь Успенская похвалила Седокову за выбор сложный песни, но отметила, что концовка подпортила впечатление. Но она все же дала Анне короля, уточнив, что бэк-вокалистки сильно помогли. Седокова согласилась с критикой.
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Михаил Шуфутинский решил, что эмоции захватили Анну и она полностью погрузилась в песню, поэтому поставил туза.
Анна Седокова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)
«Просто вас это взволновало, душа расправила крылья и полетела», — отметил Шуфутинский искреннее исполнение.Александр Розенбаум назвал номер подвигом. Он тоже дал туза. А вот в первом выпуске Розенбаум был строже, дав только даму.
Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум и Сергей Трофимов (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)
«Вы взяли одну из моих любимых песен, не только у Трофимова, а вообще. Сложную, трудную, красивую», — добавил на этот раз мужчина.Сергей Трофимов, автор исполненного хита, оценил необычный подход Анны. По его мнению, она может спеть что угодно, даже сложную оперу. Он тоже вручил ей туза.
«Анечка, у вас настолько авторское прочтение произведений.... Вам всё по плечу», — заявил он, однако за теплом слов не последовал король, а вновь — туз.
Анна Седокова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)
По результатам всех прошлых выпусков Анна все еще на последнем месте, теперь у нее 72 балла в шоу. Тем не менее Седокова была очень рада высокой оценке за свое последнее выступление.
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Мария Моисеева