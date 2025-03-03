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«В песне душа полетела, но финал подкачал»: Анна Седокова поразила жюри «Три аккорда», но завершение номера подверглось критике

Анна Седокова поразила жюри «Три аккорда» сложной песней «Боже, какой пустяк!»
Анна Седокова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

Анна Седокова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

Анна Седокова вновь вышла на сцену «Три аккорда». В ее новом выступлении была выбрана песня «Боже, какой пустяк». Яркий номер, снятый, как и весь сезон, еще летом 2024 года (до трагедии со смертью бывшего мужа Яниса Тиммы), удивил жюри и зрителей.
Последний выпуск шоу «Три аккорда» вышел на Первом канале 2 марта. Седокова выбрала хит Сергея Трофимова, который оказался в жюри, что добавило ей волнения. Она хотела спеть так, чтобы тронуть и автора, и публику.

«Песня, которую я хочу сегодня исполнить, — одна из самых любимых», — призналась Анна.
Любовь Успенская (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

Выступление вышло живым и эмоциональным. В финальном куплете певица немного перегнула палку и чуть ли не выкрикнула последние строки, чем усложнила оценку судей.

Любовь Успенская похвалила Седокову за выбор сложный песни, но отметила, что концовка подпортила впечатление. Но она все же дала Анне короля, уточнив, что бэк-вокалистки сильно помогли. Седокова согласилась с критикой.

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Михаил Шуфутинский решил, что эмоции захватили Анну и она полностью погрузилась в песню, поэтому поставил туза.

Анна Седокова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)


«Просто вас это взволновало, душа расправила крылья и полетела», — отметил Шуфутинский искреннее исполнение.
Александр Розенбаум назвал номер подвигом. Он тоже дал туза. А вот в первом выпуске Розенбаум был строже, дав только даму.

Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум и Сергей Трофимов (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

«Вы взяли одну из моих любимых песен, не только у Трофимова, а вообще. Сложную, трудную, красивую», — добавил на этот раз мужчина.
Сергей Трофимов, автор исполненного хита, оценил необычный подход Анны. По его мнению, она может спеть что угодно, даже сложную оперу. Он тоже вручил ей туза.

«Анечка, у вас настолько авторское прочтение произведений.... Вам всё по плечу», — заявил он, однако за теплом слов не последовал король, а вновь — туз.
Анна Седокова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

По результатам всех прошлых выпусков Анна все еще на последнем месте, теперь у нее 72 балла в шоу. Тем не менее Седокова была очень рада высокой оценке за свое последнее выступление.

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«Отдых на вилле мечты с шашлыками»: Дава показал кадры из отдыха в Сочи с беременной Мари Краймбрери

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#эмоции
«Отдых на вилле мечты с шашлыками»: Дава показал кадры из отдыха в Сочи с беременной Мари Краймбрери
Дава привез беременную Мари Краймбрери на виллу в горах Сочи и показал кадры отдыха
03 марта 2025, 02:57

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: кадр видео Instagram* @marikraimbrery)

Влюбленные Дава и Мари Краймбрери отправились на отдых в Сочи, выбрав роскошную виллу в горах. Давид Манукян раскрыл, что пара, ожидающая ребенка, решила сменить московскую суету на курортный релакс. Их путешествие уже обсуждают поклонники, ведь звезды поделились первыми кадрами.
«Сочи, привет. Скоро покажу, в какое красивое место мы приехали», — написал Дава 1 марта, сделав на следующий день множество обещанных постов.

Вилла Давы и Мари Краймбрери в горах (Фото: кадр видео telegram @davatelega)

Будущие родители уехали из Москвы, несмотря на срок беременности Мари. Сначала они держали в секрете пункт назначения, но теперь бывший возлюбленный Ольги Бузовой открыто запостил видео из Сочи. Артисты остановились не у моря, а в горах, арендовав просторную двухэтажную виллу с шикарным видом.

Вилла Давы и Мари Краймбрери в горах (Фото: кадр видео telegram @davatelega)

Выбранный для отдыха дом впечатляет удобствами: тут и бассейн с подогревом, и зона для шашлыков, и тренажерный зал. Есть даже детская площадка, на что Дава с улыбкой отметил, что однозначно стоит вернуться — после рождения малыша, конечно.

Дава сравнил беременную Краймбрери с Винни-Пухом
Дава сравнил беременную Краймбрери с Винни-Пухом
Блогер провел мини-тур по территории, поделившись планами на день. Он хотел позвать с собой в баню Мари, но вспомнил о ее положении и решил, что лучше пойдет один.

«И вместе с любимой пойдем в баню. А, нет, тебе же нельзя. Значит один пойду в баню. Вместе потом кофе попьем. Который ты сделаешь, спасибо», — со смехом закончил Дава.
Влюбленные показывают свое парное прохождение игр (Фото: telegram @davatelega)

А еще Мари с Давой играют в приставку, пока наслаждаются красивыми видами Сочи.

Но такой «отдых» пары — на самом деле не только релакс. Мари планирует доделать новый альбом, вдохновляясь горными пейзажами.

«Вилла с невероятным видом на горы. Дописывать тексты в альбом именно такой обстановке — было моей мечтой», — отметила будущая мама в соцсетях.
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«В поселке Подмосковья будет стоять татарский домик»: Рузиль Минекаев признался, что жена против его планов на совместное будущее
02 марта 2025, 22:38

Рузиль Минекаев и женой Азизой (Фото: Инстаграм* @ruzil.minekaev)

Рузиль Минекаев рассказал о своих планах, которые не устраивают его жену.
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделился, что хотел бы построить дом. Именно по этой причине, когда он стал получать высокие гонорары, Рузиль задумался о покупке недвижимости.

Минекаев признался, что хочет жить неподалеку от Москвы. Еще актер не стал скрывать, что желает обустроить его в особом татарском стиле. Но жена Рузиля Азиза не разделяет его мечты: она не собирается переезжать за пределы столицы.

«Я раньше думал, что квартира — это круто, но нет. Планирую построить небольшой дом и собираюсь сделать его в татарском стиле. Где-нибудь в поселке Подмосковья будет стоять татарский домик: деревянный, со ставнями, оконными рамами с национальным орнаментом... Нет, Азиза не хочет дом вообще. Она будет жить в Москве», — откровенничал артист в шоу «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.

Рузиль подчеркнул, что любовь к просторному жилью ему досталась от семьи: мама актера отказывается переезда в Москву, поскольку не хочет менять свой дом на маленькую квартиру.

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«Прекрасная девочка»: Яна Рудковская высказалась об успехе Вали Карнавал
02 марта 2025, 21:58

Валя Карнавал (Фото: Инстаграм* @karna.val)

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская публично поддержала блогера Валю Карнавал.
На вручение музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» Рудковская пришла со своими сыновьями Александром и Арсением.

На красной дорожке во время общения с журналистами Яна отметила, что Карнавал — весьма приятная и хорошая девушка, заслуживающая внимания и уважения. Продюсер не стала скрывать, что Валя стала одним из немногих блогеров, что ей импонирует, сообщил Teлеграм-канал «Звездач».

«Она прекрасная девочка. Наверное, это один из немногих кейсов, который заслуживает серьезного отношения. К сожалению, я не знаю ни одной песни Вали Карнавал. Хотя она очень красивая девочка, симпатичная, умная. У нее хорошо получается быть и ведущей, и в жюри сидеть. Но вот «Сигма-бой» я знаю!», — поделилась Рудковская.

Вместе с тем Яна высказалась и о молодых певицах, исполняющих композицию «Сигма бой». Рудковская поздравила Betsy и Марию Янковскую с мировым признанием и популярностью их нашумевшей песни.

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#блогер
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Молодая жена, отъезд сына в США и родственные связи с Тутберидзе: как сейчас живет Борис Смолкин из «Моей прекрасной няни»
02 марта 2025, 21:35

Борис Смолкин (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)

Большинство россиян знает заслуженного артиста России Бориса Смолкина благодаря ситкому «Моя прекрасная няня». В последние годы он отошел в тень. Как сейчас живет артист и чем он занимается?

Карьера Бориса Смолкина

Борис Смолкин появился на свет 2 марта 1948 года в Ленинграде. С раннего возраста его завораживала сцена, в 1972 году артист выпустился из Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (факультет музыкальной комедии), потом из аспирантуры.

Борис трудился в Театре музыкальной комедии, являлся постоянным участником Ленинградского театра капустников «Четвертая стена», которым руководил Вадим Жук, а еще исполнял сатирические куплеты в передачах «Бесплатный сыр» и «Плавленый сырок». В 1999 году Смолкин удостоился звания заслуженного артиста России.

Всеобъемлющая слава пришла к нему после выхода сериала «Моя прекрасная няня» в 2004 году. Там артист перевоплотился в дворецкого Константина.

Еще Борис озвучивал Йоду в фильме «Звездные войны», черепаху Скороход в мультфильме «Принцесса-лебедь» и иных персонажей.

С 2014 по 2015 год Смолкин вел юмористическое шоу «Это смешно!» на канале «Россия 1».

Борис Смолкин (Фото: кадр из сериала «Двенадцать чудес»)

Личная жизнь Бориса Смолкина

В молодости актер сыграл свадьбу с артисткой Марией Кузнецовой. У пары родился сын Владимир, но через время союз распался.

«Мне было 22 года, когда мы познакомились, а ей всего 20 лет. Мы прожили где-то лет восемь вместе. Первый раз отцом я стал в 27 лет», — откровенничал Смолкин в программе «Судьба человека».

При этом Борис подчеркивал, что решение развестись было обоюдным.

«Она хотела выйти замуж за другого человека, поэтому захотела развестись. После того как побывали у судьи, мы пошли и выпили по бокалу шампанского с мороженым. На том и расстались», — отмечал артист.

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В конце 90-х актер повстречал концертмейстера Театра музыкальной комедии Светлану. Девушка была моложе его на 23 года, однако отношения трещали по швам не по причине разницы в возрасте, а из-за семейного статуса возлюбленной артиста.

«Я в какой-то момент понял, что надо это все прекратить. Света не понимала. А потом я пошел просто в рукопашную. Меня пугала, конечно, разница в возрасте. Я не хотел ее тащить с собой в стариковское одиночество», — откровенничал звезда «Моей прекрасной няни».

Через некоторое время Светлана развелась с мужем и стала встречаться со Смолкиным. Пара долго держала отношения в тайне, так как влюбленные страшились осуждения. В 1999 году у супругов появился сын Глеб.

Борис Смолкин (Фото: кадр из сериала «Бедные родственники»)

Борис Смолкин сейчас

В настоящее время Борис Смолкин продолжает сниматься в кино, выходить на сцену театра и заниматься озвучкой. Вместе с тем он ведет актерский курс в Балтийском институте в Санкт-Петербурге. В 2022 году вышел мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив», в котором Борис подарил своей голос Карлу, а в 2024 зрители увидели «Формулу воды», где Смолкин озвучивал акулу.

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Сын Бориса Смолкина

Младший сын актера Глеб прославился не меньше, чем папа, так как ему удалось добиться успехов в фигурном катании. В паре с дочкой Этери Тутберидзе Дианой Дэвис Смолкин-младший победил в финале Кубка России среди юниоров в 2021 году.

Позднее выяснилось, что дочь Этери Тутберидзе и сын Бориса Смолкина сыграли свадьбу. Они поженились в американском штате Невада 18 марта 2022 года.

С 2022 года фигуристы не появляются на соревнованиях в России. Журналисты говорили, что спортсмены теперь будут представлять Штаты, но они опровергали эти сообщения.

Борис Смолкин (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)


«Все эти годы, что мы тренируемся в США, у меня постоянные проблемы с въездом. С российским паспортом, к сожалению, очень тяжело относятся к молодым людям. Меня постоянно задерживают на границе, я торчу по шесть-семь часов на каких-то собеседованиях, Диана ждет меня с чемоданами. Это дикая проблема», — уточнял Глеб.

Потом Смолкин-младший и дочь Этери Тутберидзе перешли в сборную Грузии. Тренер сборной России Елена Чайковская спокойно отреагировала на желание молодых людей поменять спортивное гражданство.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — рассказывала она.

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С трудом передвигалась, но хотела показаться на публике: о чем мечтала Мишель Трахтенберг перед смертью
02 марта 2025, 21:34

Мишель Трахтенберг (Фото: Инстаграм* @michelletrachtenberg)

Умершая на 40-м году жизни актриса Мишель Трахтенберг хотела реабилитировать свою карьеру. Звезда сериала «Сплетница» планировала вернуться в Голливуд.
Близкие к следствию источники исключают криминальный характер смерти актрисы. За год до кончины она перенесла пересадку печени, что могло и сгубить звезду.

За неделю до смерти Трахтенберг уже очень плохо выглядела — она с трудом передвигалась и похудела. Однако актриса проявляла огромную силу воли, и даже надеялась вернуться в Голливуд.

Как сообщил RadarOnline.com, Мишель разработала план по возвращению популярности. Для начала она собиралась снова выходить в свет — в марте планировался благотворительный кинопоказ ее последней картины «Спираль», в которой Трахтенберг подарила голос женщине с ментальным заболеванием. Фильм собирались показать в 2021 году, однако релиз перенесли из-за пандемии коронавируса.

Артистку не смущали проблемы со здоровьем. Она все равно хотела появиться на вечере — по видеосвязи или лично. Однако планам звезды не удалось сбыться.

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