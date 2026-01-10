Изнасиловавший двух девочек-подростков пенсионер сел в тюрьму на восемь лет

10 января 2026, 04:26

Mirror: В Британии 71-летнего мужчину осудили на 8 лет за изнасилования двух девочек

Фото: iStock/Eakkarat Thiemubol

В Великобритании 71-летний Дэвид Пиерс получил тюремный срок за преступления, совершённые несколько десятилетий назад. Мужчину посадили за серию изнасилований, пишет Mirror.





Суд приговорил Пиерса к восьми годам и четырём месяцам заключения за вред, который он причинил двум несовершеннолетним в 1980-х годах. Также мужчину внесут в реестр сексуальных преступников.



