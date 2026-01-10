Изнасиловавший двух девочек-подростков пенсионер сел в тюрьму на восемь лет
Mirror: В Британии 71-летнего мужчину осудили на 8 лет за изнасилования двух девочек
В Великобритании 71-летний Дэвид Пиерс получил тюремный срок за преступления, совершённые несколько десятилетий назад. Мужчину посадили за серию изнасилований, пишет Mirror.
Суд приговорил Пиерса к восьми годам и четырём месяцам заключения за вред, который он причинил двум несовершеннолетним в 1980-х годах. Также мужчину внесут в реестр сексуальных преступников.
Согласно материалам дела, первой жертвой стала девочка-подросток, которая была на двадцать лет младше Пиерса. Он встречался с ней в своём автомобиле и дома, а в один из дней, когда у его жены проходили роды, изнасиловал жертву в собственной спальне.
Спустя несколько лет мужчина аналогичным образом надругался над второй несовершеннолетней.
В суде обе пострадавшие рассказали о глубоких психологических травмах, которые им оставил Дэвид. Они также столкнулись с проблемами в личной жизни и в учёбе после этих преступлений.