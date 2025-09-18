На Кубани из реки Бейсуг выловили дельфина, застрявшего на отмели

18 сентября 2025, 18:32

Фото: iStock/Tunatura

В Краснодарском крае из реки Бейсуг выловили краснокнижного дельфина, застрявшего на отмели. Об этом сообщил глава Приморско-Ахтарского округа Максим Бондаренко.





Черноморская афалина провела почти месяц в пресной воде. Это могло вызвать проблемы с кожей животного. Специалисты все это время пытались его поймать или отогнать в море. В конечном итоге им это удалось.



Теперь дельфина ожидает реабилитация, после которой его выпустят в естественную среду обитания — Черное или Азовское море. Афалине уже обработали раны и поместили ее в специальный бассейн.

«Во время транспортировки дельфина до моря его будут постоянно поливать водой, чтобы он не погиб», — отметил Бондаренко.