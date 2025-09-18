Москвич поставил унитаз на балконе с панорамными окнами и попал на видео
В Москве житель одной из новостроек поставил унитаз на балконе и попал на видео. Его опубликовал телеграм-канал «Моя Москва».
На кадрах видно, как мужчина со спущенными штанами сидит на унитазе и смотрит в телефон. При этом туалет находится на балконе с панорамными окнами на 15-м этаже. Необычный санузел заснял шокированный очевидец.
«Туалеты в московских новостройках явно не для стеснительных», — говорится в публикации.Некоторые пользователи не поверили в правдивость ролика и предположили, что это пранк. Другие же посоветовали хозяину квартиры повесить шторы, чтобы не смущать слишком внимательных прохожих своим видом.
Ранее сообщалось, что в Строгино жительница ЖК «Спутник» мыла окна на 27-м этаже «без страха и страховки».