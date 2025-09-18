Москвич поставил унитаз на балконе с панорамными окнами и попал на видео

18 сентября 2025, 18:54

Фото: iStock/Yury Gubin

В Москве житель одной из новостроек поставил унитаз на балконе и попал на видео. Его опубликовал телеграм-канал «Моя Москва».





На кадрах видно, как мужчина со спущенными штанами сидит на унитазе и смотрит в телефон. При этом туалет находится на балконе с панорамными окнами на 15-м этаже. Необычный санузел заснял шокированный очевидец.

«Туалеты в московских новостройках явно не для стеснительных», — говорится в публикации.