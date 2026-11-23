Известная телеведущая погибла в ДТП после празднования дня рождения
Азербайджанская телеведущая Ада Сулейман погибла в ДТП. Об этом сообщает портал Oxu.az.
Трагедия произошла поздним вечером 22 ноября в Баку. В тот день Сулейман отмечала свое 31-летие с семьей в одном из местных ресторанов. После празднования приятель предложил довезти ее до дома, но по дороге не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате аварии оба погибли.
По этому факту возбудили уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Сулейман вела передачу «Если бы это был ты» (Sən olsaydın) на азербайджанском канале ARB TV. Также у нее был аккаунт в Instagram*, на который были подписаны 33,5 тысячи человек.
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