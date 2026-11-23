Умер музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов: он мог покончить с собой
Музыкального продюсера Эльмира Магеррамова нашли мертвым на западе Москвы. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил телеграм-канал SHOT.
Тело 36-летнего Магеррамова обнаружила его знакомая около полудня на улице Василия Ланового. Врачи констатировали его сметь на месте. В настоящий момент причины и обстоятельства трагедии выясняются, следователи рассматривают разные версии. Предварительно, продюсер мог покончить с собой. Также известно, что перед произошедшим он распивал спиртное.
Магеррамов трудился в шоу-бизнесе более десяти лет. Он работал музыкальным менеджером и руководил несколькими лейблами. Продюсер сотрудничал со многими звездами, в том числе Димой Биланом, Александром Панайотовым, Славой, Artik & Asti, T’Killah и Ольгой Бузовой. В последние годы он отошел от крупных музыкальных проектов, а также имел проблемы с деньгами.
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