Известны детали убийства 12-летней школьницы на Кубани

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Фигурант уголовного дела об убийстве 12-летней школьницы на Кубани хотел изнасиловать жертву, однако его спугнула проезжающая мимо машина, поэтому он не оставил девочку в живых. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник среди правоохранителей.
«Изначально хотел изнасиловать, испугался, так как проезжала машина. Потом решил не оставлять в живых, испугался последствий», — сказал источник агентства.Обвиняемого арестовали до 2 ноября.
Как сообщалось ранее, глава семьи, что отравилась в Красноярском крае, сделал важное признание. Дети скончались после ужина в одной из больниц региона. Продукты приобретались в местном магазине.
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