Задержанная банда в Екатеринбурге собиралась на разборки с гранатометом

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Задержанная группа мужчин в Екатеринбурге отправилась на «стрелку» с подствольным гранатометом, ружьем и пистолетами, пишет URA.RU, ссылаясь на главу пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых.
«Сыщики обнаружили и изъяли четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет», — рассказал он.Полковник добавил, что в операции участвовали сразу несколько ведомств. Злоумышленники хотели сбежать, но их задержали.
«Остановленные иномарки имеют свердловские номера», — заключил собеседник.Ранее стало известно об инциденте в подмосковном Егорьевске, где двухлетний мальчик вышел из детского сада без верхней одежды. Прохожие сообщили об этом в полицию, возбуждено уголовное дело.
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Никита Кротов