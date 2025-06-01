Известный российский рэпер набросился на фаната с кулаками после концерта

Mash: Российский рэпер Macan подрался с фанатом из-за съемки после концерта Tyga
Фото: iStock/Backiris

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) вступил в драку с фанатом после концерта американского исполнителя Tyga в Москве. Информацию передает Telegram-канал Mash.



Инцидент произошёл на улице, когда музыкант конфликтовал с неизвестными лицами — обычными прохожими. Рэпер находился в возбуждённом состоянии после выступления Tyga.

Пострадавший сообщил, что Macan ошибочно принял его за человека, снимающего ссору на телефон, и напал с ударами. Он не стал разбираться в деталях, действовал на эмоциях. В ответ фанат применил самооборону, ответив ударами, после чего уехал снимать побои.

Ранее сообщалось, что в Брянской области обрушился мост из-за подрыва опоры. ЧП произошло у села Выгоничи близ деревни Бурачовка. На данный момент известно, что 44 человека пострадало и 4 погибло.

Мария Моисеева

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