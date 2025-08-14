Известно число пострадавших после удара ВСУ по жилому дому в Ростове

14 августа 2025, 10:44

Минимум пять человек пострадали из-за взрыва в жилом доме Ростова

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Telegram-канал SHOT сообщает о взрыве в Ростове-на-Дону, который произошел в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. По информации канала, удар пришелся на жилой многоквартирный дом, и в результате инцидента есть пострадавшие. Официальные представители Минобороны РФ пока не комментируют ситуацию.