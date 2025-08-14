Известно число пострадавших после удара ВСУ по жилому дому в Ростове
Telegram-канал SHOT сообщает о взрыве в Ростове-на-Дону, который произошел в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. По информации канала, удар пришелся на жилой многоквартирный дом, и в результате инцидента есть пострадавшие. Официальные представители Минобороны РФ пока не комментируют ситуацию.
Канал опубликовал фотографии с места происшествия, на которых видно, что крыша здания серьезно повреждена, а также разрушены несколько балконов на верхних этажах. Согласно данным портала, пять человек пострадали в результате удара БПЛА. Трое из них — жильцы дома, в который врезался БПЛА, другие два — прохожие, в их числе ребенок.
Также сообщается, что повреждено не менее десяти квартир.
По информации источника, для атаки на город украинские вооруженные силы использовали БПЛА «Аэропракт» — «Летучая лисица». Очевидцы утверждают, что видели дрон за несколько минут до взрыва.
