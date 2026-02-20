Популярную актрису сняли на скрытую камеру в туалете и начали шантажировать
В Индии произошел скандальный инцидент. На стадионе в штате Карнатака неизвестные установили скрытую камеру в туалете и тайно сняли известную актрису. Об этом сообщает телеканал Times Now.
Знаменитость, имя которой держат в секрете, обратилась в полицию после получения угроз. Преступник прислал ей видео через социальную сеть и потребовал деньги за молчание. Съемка прошла во время благотворительного турнира в начале февраля на крикетном стадионе в Бангалоре. Власти подтвердили, что актриса снимается в фильмах и телешоу. Полиция активно работает над установлением личности преступника.
Ранее стало известно, что в подмосковных Химках произошел неожиданный инцидент. Женщина, гуляя с собакой по Молодежной улице, заметила, как питомец начал копать в сугробе.
Читайте также: