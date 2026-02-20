Популярную актрису сняли на скрытую камеру в туалете и начали шантажировать

20 февраля 2026, 08:15

В Индии известную актрису тайно сняли в туалете и начали шантажировать

Фото: iStock/DenBoma

В Индии произошел скандальный инцидент. На стадионе в штате Карнатака неизвестные установили скрытую камеру в туалете и тайно сняли известную актрису. Об этом сообщает телеканал Times Now.