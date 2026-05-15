Львы напали на дрессировщика во Владимире

Фото: istockphoto/Seyms

Во Владимире хищники напали на дрессировщика у передвижного цирка. Инцидент произошел на улице Тракторной. Об этом местным СМИ рассказали очевидцы.



По их словам, из фургонов передвижного цирка внезапно донеслись рык львов и крики мужчины. Сотрудники с палками поспешили к вольерам, в то время как другие вызвали скорую помощь и принесли воду.

Позже из цирка вывели мужчину с перевязанным предплечьем — его погрузили на носилки и госпитализировали. Со слов кассирши, животные поцарапали дрессировщика.

В июне прошлого года львы набросились на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова. Все произошло во время кормления.

Никита Кротов

