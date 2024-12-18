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К месту происшествия с поездами в Мурманске направили семь бригад скорой помощи

Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

Количество бригад скорой помощи, направленных к месту столкновения пассажирского и грузового поездов на юге Мурманской области, увеличено до семи, к месту происшествия выехал глава Кандалакшского района. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём Telegram-канале.
«Дополнительно направлены ещё четыре бригады скорой. В итоге — семь бригад, и формируем резервные бригады скорой», — цитирует слова губернатора РИА Новости.
Пассажирский поезд №11, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым в 16:15 на станции Княжая в Мурманской области. В РЖД уточнили, что в пассажирском поезде находилось 326 человек.



Сейчас к месту столкновения поездов направлены сотрудники оперативных служб. Движение временно приостановлено. Выясняются обстоятельства происшествия.

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#ржд
#поезд
#происшествия
Вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области
Чибис: вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области
18 декабря 2024, 19:41

Фото: iStock/dgphotography

Вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Чибис.
По его словам всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Он отметил, что к месту происшествия едут автобусы для эвакуации людей.

Уточняется, что места для их размещения уже подготовлены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.

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Появились кадры с места крушения двух поездов в Мурманской области
Прокуратура показала видео с места крушения двух поездов в Мурманской области
18 декабря 2024, 19:27

Фото: iStock/dgphotography

Появились кадры с места крушения грузового состава и пассажирского поезда на станции Княжая в Мурманской области. Видео опубликовал Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.
На место происшествия выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова. На данный момент устанавливаются факты нарушения прав пассажиров и законодательства.

Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что прервал командировку в Москве и возвращается в регион из-за ЧП. По его словам, вертолет с врачам готовится к вылету к месту происшествия.

Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.

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В РЖД подтвердили столкновение пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области
#ржд
#столкновение
#поезда
#человек
#регион
#нарушения
#происшествия
#петербург
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Известны подробности поджога военкомата в Петербурге
Мошенники пообещали россиянину за поджог военкомата в Петербурге 2 млн. руб.
18 декабря 2024, 19:07

Фото: istockphoto/breakermaximus

Два миллиона рублей за поджог военкомата в Петербурге пообещали россиянину украинские мошенники, передает Telegram-канал Mash.
На предоставленных ранее кадрах видно, что горит входная дверь.

Телефонные аферисты выманили у молодого человека 800 тысяч рублей, а после пообещали вернуть указанную сумму и выплатить еще в случае выполнения задания. Известно, что с жителем Сестрорецка говорил представитель Службы безопасности Украины.

Теперь фигуранту грозит до 20 лет колонии по статье о теракте, возбуждено уголовное дело.

О задержании 24-летнего парня сообщили во вторник, 18 декабря. Позже выяснилось, что он искал контакты техподдержки Госуслуг, а попал на мошенников, убедивших его во взломе личного кабинета.

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Пассажирка о столкновении поездов под Мурманском: моего вагона больше нет
18 декабря 2024, 18:52

Фото: iStock/designbydx

Пассажирка поезда Мурманск — Санкт-Петербург Юлия рассказала, как произошло столкновение с грузовым составом. По ее словам, в момент аварии она, к счастью, находилась в вагоне-ресторане, так как после удара ее вагона просто не стало.
«Я, к счастью, нет [не пострадала], остальные — да. Точно не знаю, сколько людей пострадало. Я в этот момент была в вагоне-ресторане, удар сильный был. Моего вагона больше нет. Наших соседей, моих вещей нет. Сейчас нас всех из поезда вывели», — отметила женщина в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время другой пассажирке повезло куда меньше. В результате столкновения поездов она получила травму ноги, сообщает RT.
«Мне сейчас неудобно говорить, простите, пожалуйста. У меня осколки в ноге и в ботинках. Мне больно ходить», — поделилась она.
Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.

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Baza: пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
#ржд
#поезд
#столкновение
#поезда
#женщина
#человек
#удар
#петербург
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Огромный игрушечный перец чили задержал поезд в лондонском метро
18 декабря 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Ordasi Tatyjana

Огромный игрушечный перец чили задержал поезд в лондонском метро, упав на рельсы в Великобритании, пишет Jam Press.
Известно, что выигрыш на рождественской ярмарке в Гайд-парке обошелся счастливчику в 1312 рублей или десять фунтов стерлингов. Высота игрушки составляет 1,8 метра, она имеет мультяшный стиль зеленого цвета.

Кроме того, на перце присутствуют шерстяная шапка, а также красные теплые наушники. Состав не мог попасть на остановочный пункт, пока перец не убрали с путей. Обладатель нечаянно его уронил. Все произошло на платформе Marble Arch.

Перед этим сообщалось, что туриста из Ижевска спасли в Сочи. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».

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«Прошу не убивать и не насиловать меня»: как 16-летняя девочка предсказала свою трагическую смерть

Похоронила всю семью в Новый год: 17-летняя девушка раскрыла подробности жестокой расправы над её родными
#мир
#великобритания
#поезда
#овощи
#новости
#авария
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Спасатели МЧС вытащили ижевского туриста из оврага в Сочи 200-метровой веревкой
18 декабря 2024, 18:11

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Из оврага в Сочи при помощи 200-метровой веревки вытащили ижевского туриста спасатели МЧС, говорится в ведомственном Telegram-канале. Пострадавшим оказался 31-летний мужчина, который отдыхал на курорте для богатых в районе Красной Воли.
Крики молодого человека услышала женщина, которая была неподалеку. Помочь ему самостоятельно она не смогла, поэтому вызвала спасателей. Те спустились к пострадавшему, используя страховочную веревку, а затем эвакуировали его на носилках.

«В результате падения пострадавший получил лишь мелкие ссадины и ушибы», — сказано в сообщении.
Туриста передали медикам.

Перед этим сообщалось о пострадавших в результате столкновения поездов под Мурманском.

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#мир
#россия
#россияне
#сочи
#мчс
#новости
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«Прошу не убивать и не насиловать меня»: как 16-летняя девочка предсказала свою трагическую смерть
18 декабря 2024, 18:06

Фото: istockphoto / Pawel Kajak

Страшная трагедия потрясла страну: 16-летняя девушка, только что поступившая в колледж и покинувшая родительский дом, была найдена мертвой в лесополосе в небольшом городке. Обстоятельства её смерти были покрыты тайной и многочисленными слухами, а показания свидетелей постоянно менялись.
Однако больше всего пугает предсказание самой погибшей, как будто она знала, что с ней случится той роковой ночью. Мужчина, обвиняемый в убийстве, продолжает отрицать свою вину. Его родственники заявляют, что обвинения против него ложные и даже предоставляют информацию, якобы подтверждающую, что смерть девушки была ненасильственной. О последних событиях в расследовании и новых подробностях дела расскажет «Радио 1».

Опоздала на автобус


Трагедия произошла 8 августа 2023 года. 16-летняя выпускница девятого класса только что поступила в педагогический колледж в Екатеринбурге и теперь спешила в родной город, чтобы поделиться радостной новостью с близкими.

Из большого города в Каменск-Уральский она приехала поздно вечером на электричке. К сожалению, последний автобус, который мог бы обеспечить ей безопасный путь, уже ушел.

Не желая тратить время, девушка решила продолжить путь пешком, хотя до дома ей предстояло пройти около шести километров. Перед тем как отправиться в путь, она оставила тревожное сообщение, в котором попросила местных жителей не нападать на неё. Это сообщение, как оказалось позже, стало по-настоящему пророческим.

«Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят. Мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня», — написала в личном Telegram-канале девочка.

Общественность начала задаваться важным вопросом: почему юную девушку никто не встретил поздно вечером после её поездки.

Как позднее пояснил отец погибшей, его дочь намеренно отказалась от помощи. Изначально её должен был встретить молодой человек, с которым она состояла в отношениях около двух лет. Перед поездкой девушка отправила ему шуточное видео с бездомной собакой — это оказалось её последним сообщением.

«Мне кажется, она написала это, чтобы потом упрекнуть своего парня, который должен был ее встретить, но не пришел. Мы в тот вечер с ней созванивались. Она попросила меня не забирать ее. Наверное, хотела ему утром предъявить, что ей одной пришлось домой возвращаться», — рассказал отец девочки.

Тело нашли в овраге


Последний раз девочка вышла на связь около 23:30. Чтобы срезать путь, она решила пройти через местный парк, но, к сожалению, так и не вышла из леса.

Девушка описывали как добрую, веселую и жизнерадостную. Она училась в школе с углубленным изучением предметов и воспитывалась в благополучной многодетной семье. Хотя её родители были разведены, они поддерживали отношения. Девушка жила с матерью, отчимом и братьями сёстрами, но оставалась в близких отношениях с отцом.

У неё не было проблем с учебой, она не была замечена в плохом поведении и вела здоровый образ жизни, не употребляла алкоголь и наркотики.

После того как девушка не вернулась домой, её мать забила тревогу. Через сутки она обнаружила, что дочь не ночевала в своей комнате и сразу обратилась в полицию. Спустя короткое время тело девочки было найдено в небольшом овраге, всего в десяти метрах от тротуара, который проходил вдоль лесополосы. У неё не было с собой телефона, а её аккаунт, где она делилась фотографиями и сообщениями, был удалён.

Изначально Следственный комитет заявлял, что на теле не было найдено признаков насильственной смерти. Сообщалось, что причиной могло стать передозировка синтетическими веществами, так как у погибшей были признаки отека легких. Однако в ходе расследования начали возникать вопросы и сомнения по поводу этой версии.

«Когда ее нашли в лесу, была причина смерти озвучена —передозировка наркотиками. Её и в морге осматривали поскольку-постольку, взяли образцы. В эту картину не укладывались царапины на лице и ссадины», — сообщил отец девочки.
Фото: СК по Свердловской области

Убийца не определился в показаниях


Результаты экспертизы, которая не совпадала с внешними повреждениями, вызвали сомнения не только у родственников погибшей, но и у общественности. Было ясно, что кто-то украл телефон девушки, а затем получил доступ к её личной странице.

Отец девочки решил самостоятельно расследовать обстоятельства гибели дочери. Он начал просматривать записи с камер видеонаблюдения, восстанавливая маршрут её передвижения, и вскоре сделал пугающее открытие: почти с самого момента выхода из станции за ней следовал странный велосипедист.

Вскоре его идентифицировали. Странным сопровождающим оказался 35-летний рабочий завода с криминальным прошлым. Он преследовал девушку на велосипеде несколько километров, а затем обогнал её, чтобы подождать в парке.

Мужчину задержали 31 августа. Семья погибшей настояла на повторной экспертизе, которая показала, что в организме девочки не было обнаружено запрещённых веществ.

Задержанный мужчина давал противоречивые показания: он то раскаивался в убийстве, то утверждал, что не виновен. По его словам, он украл телефон девушки, но вскоре избавился от него. В одном из своих рассказов он утверждал, что девушке стало плохо, и она легла на землю. В другом же заявлении он признался, что задушил девочку.

«Она очень понравилась мне внешне. У меня возникло желание предложить ей вступить со мной в половой акт. Я попытался начать диалог, но она ничего не ответила. Тогда я схватил ее за руку и потащил в сторону лесополосы», — признался преступник на одном из допросов.

Однако позже велосипедист испугался, что девушка обратится в полицию, поэтому начал её душить. После проведения экспертизы на её теле и одежде было обнаружено ДНК подозреваемого. Также на найденном телефоне были обнаружены фотографии незнакомца, которого успела запечатлеть убитая.

Приговор


В октябре этого года был вынесен окончательный приговор, а также опубликованы результаты повторной экспертизы. Согласно новым данным, причиной смерти девушки стало удушение.

35-летний велосипедист был признан виновным в «убийстве с целью сокрытия другого преступления», «покушении на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия» и «краже с причинением значительного ущерба». Суд приговорил его к 21 году лишения свободы.

Фото: СК по Свердловской области

Семья осужденного не верит в его вину


Близкие осужденного по делу о жестоком убийстве девушки не принимают его вину. Крёстная арестованного уверена, что её племянник не мог совершить преступление, и что ему неправомерно приписали вину.

«У меня есть знакомая, работающая на железнодорожном вокзале, она убирает вагоны. В тот вечер в одном из них находилась группа подростков, среди которых была и девочка. Она хорошо запомнила эту компанию. Когда ребята вышли, в вагоне осталась гора пустых банок от энергетиков. Я полагаю, что девочке стало плохо, и она могла задохнуться», — заявила она.

Не сдерживает слёз и мать обвиняемого, которая не понимает, почему её сын получил столь жестокий срок. Женщина, продавшая свою квартиру для оплаты адвокатских услуг, признает, что он мог украсть телефон, но отказывается верить, что он мог поднять руку на девушку.

В то же время несколько женщин заявили, что стали жертвами насилия со стороны этого мужчины.

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#ск
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Стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области
Под Мурманском 10 человек пострадали при столкновении двух поездов
18 декабря 2024, 18:06

Фото: iStock/gorodenkoff

10 человек пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
Уточняется, что трое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным РИА новости, погибших в результате произошедшего нет.

В настоящее время началась эвакуация пострадавших при столкновении поездов. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проинформировал, что прервал командировку в Москве и возвращается в регион.

Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.

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#ржд
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#столкновение
#поезда
#новости
#петербург
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Кинувшего коктейль Молотова в полицейскую машину россиянина задержали в Москве
18 декабря 2024, 17:54

Фото: istockphoto/Manuel Rodriguez Sevillano

Кинувшего коктейль Молотова в полицейскую машину россиянина задержали в столичном районе Южное Бутово, пишет Shot. По информации журналистов, его сейчас везут на допрос, чтобы выяснить мотивы.
«Громкий хлопок раздался в районе улицы Брусилова, там же увидели горящее полицейское авто и стоявшего рядом подозрительного мужчину, который поспешил уйти. Машина была припаркована под окнами жилого дома», — сказано в публикации.
Поврежден полицейский автомобиль, данных о пострадавших в результате инцидента нет.

Перед этим сообщалось, что 24-летний молодой человек поджег военкомат под влиянием аферистов в Петербурге. Мужчина использовал коктейль Молотова, получив от злоумышленников инструкцию по его изготовлению.

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#мир
#россия
#россияне
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#полиция
#новости
#поджог
#уголовное дело
#криминал
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