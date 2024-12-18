К месту происшествия с поездами в Мурманске направили семь бригад скорой помощи

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Количество бригад скорой помощи, направленных к месту столкновения пассажирского и грузового поездов на юге Мурманской области, увеличено до семи, к месту происшествия выехал глава Кандалакшского района. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём Telegram-канале.
«Дополнительно направлены ещё четыре бригады скорой. В итоге — семь бригад, и формируем резервные бригады скорой», — цитирует слова губернатора РИА Новости.Пассажирский поезд №11, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым в 16:15 на станции Княжая в Мурманской области. В РЖД уточнили, что в пассажирском поезде находилось 326 человек.
Сейчас к месту столкновения поездов направлены сотрудники оперативных служб. Движение временно приостановлено. Выясняются обстоятельства происшествия.
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