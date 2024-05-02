К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию

Фото: МЧС России
К тушению пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы привлекли авиацию. Об этом проинформировал МЧС РФ в Телеграм-канале.
«К тушению пожара на востоке столицы привлечена авиация Московского авиационного центра», — сказано в сообщении.Пожар в трехэтажном здании начался в четверг вечером. По последней информации, площадь возгорания достигла 2,5 тысяч квадратных метров. Помимо этого, у здания частично обрушилась кровля.
К тушению пожара привлекли 120 человек личного состава и 35 единиц техники.
Информации о пострадавших не поступало.
Читайте также:
Врачи осмотрели девочку, пострадавшую от нападения в Люберцах
Американец заживо закопал жену в лесу и получил 13 лет тюрьмы
Бездомный американец напал на незнакомца и съел половину его лица
Алина Юрчак