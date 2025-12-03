Достижения.рф

Самолет Red Wings рейсом «Москва — Пхукет» готовится к аварийной посадке из-за возгорания двигателя

Фото: istockphoto/aapsky

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, готовится к аварийной посадке из-за возгорания левого двигателя.



Как сообщают телеграм-каналы, на борту находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

Никита Кротов

