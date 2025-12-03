Подавший сигнал бедствия самолет Red Wings приземлился в Домодедово
Самолет авиакомпании Red Wings благополучно приземлился в московском аэропорту Домодедово после возгорания двигателя. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Воздушное судно вылетело из Москвы на Пхукет в 21:19 по московскому времени. Через некоторое время у самолета вспыхнул левый двигатель. В результате экипаж принял решение вернуться назад в аэропорт Домодедово. Для этого пилотам пришлось час кружить в небе, чтобы сжечь топливо.
По данным канала, при экстренном приземлении воздушного судна никто не пострадал. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.
