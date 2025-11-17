СК открыл дело по факту избиения девочки группой подростков в Макеевке в ДНР
Уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девочки в Макеевке возбудил Следственный комитет по Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что инцидент произошёл с участием группы подростков.
Ранее пресс-служба МВД по региону сообщала, что нападавших уже установили. В ведомстве добавили, что следствие идет по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается, ведётся сбор и закрепление доказательств.
Перед этим стало известно, что украинец получил 25 лет за убийство двух грабителей в Турции.
Читайте также: