СК открыл дело по факту избиения девочки группой подростков в Макеевке в ДНР

Фото: istockphoto/Akintevs

Уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девочки в Макеевке возбудил Следственный комитет по Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.



Уточняется, что инцидент произошёл с участием группы подростков.

Ранее пресс-служба МВД по региону сообщала, что нападавших уже установили. В ведомстве добавили, что следствие идет по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается, ведётся сбор и закрепление доказательств.

