Убийца водительницы BlaBlaCar оказался серийным маньяком: на сколько посадят, подробности дела

Виталий Чикирев (Фото: СКР)
Виталий Чикирев, убивший водительницу BlaBlaCar и директора двух московских ресторанов Burger King Ирину Ахматову, оказался серийным убийцей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Мужчина признался еще в четырех убийствах, увеличив число своих жертв до шести. О том, какие преступления ранее совершил Чикирев и на сколько лет его могут посадить — в материале «Радио 1».
Об исчезновении Ирины Ахматовой стало известно утром 26 декабря 2018 года. Женщина пропала во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу. Она везла попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar. Этим человеком оказался Виталий Чикирев. Регистрируясь в сервисе, он использовал чужие данные и фото. Ранее мужчина отбывал длительный срок за сексуальные преступления и мошенничество.
Чикирев ограбил и убил женщину. Позднее машина Ахматовой была найдена около одного из торговых центров в Ярославле. Автомобиль тщательно вымыли, с него сняли номера, так как преступник планировал продать его на запчасти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Чикирева посадили на 25 лет.
После задержания мужчина неоднократно проходил психиатрическое обследование. Одно из последних показало наличие у него смешанного расстройства личности с низким уровнем эмпатии. Однако он не был направлен на принудительное лечение и оставался в строгих условиях заключения.
Посидев за решёткой 6 лет, маньяк стал рассказывать о других своих зверских убийствах, чтобы его снова начали возить в суд для разнообразия.
Мужчина рассказал о четырех новых убийствах, совершенных в период с 2003 по 2004 год. Он также сообщил, что в 2010 году помог своему другу избавиться от тела его убитой возлюбленной.
В ноябре 2018 года по объявлению на сайте «Авито» он договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра квартиры, которая сдавалась. В квартире он напал на жертву и ограбил ее. Через месяц в декабре 2018 года аналогичным образом он совершил нападение на москвичку, украл ее шубу и другое имущество.
Свой первый срок Виталий Чикирев получил в Ярославской области 1 ноября 2004 года. Тогда его признали виновным в изнасиловании и приговорили к шести годам заключения. На свободу он вышел 13 апреля 2010 года, а спустя четыре года снова попал за решетку. На этот раз Нижегородский районный суд признал его виновным по статье «Разбой». Угрожая ножом, он пытался ограбить двух проституток. На свободе он оказался 2015 и почти сразу переехал в подмосковный Серпухов.
Все это время мужчина нигде не работал. Скорее всего, жену и маленького сына он содержал на добытые криминальным способом средства.
В настоящее время Чикирев отбывает 25-летний срок в тюрьме для особо опасных преступников. После признательных показаний ему грозит пожизненное заключение. Также к обвинениям добавилась статья за незаконное хранение оружия.
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Убийство директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой
Об исчезновении Ирины Ахматовой стало известно утром 26 декабря 2018 года. Женщина пропала во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу. Она везла попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar. Этим человеком оказался Виталий Чикирев. Регистрируясь в сервисе, он использовал чужие данные и фото. Ранее мужчина отбывал длительный срок за сексуальные преступления и мошенничество.
Ирина Ахматова (Фото: соцсети)
Чикирев ограбил и убил женщину. Позднее машина Ахматовой была найдена около одного из торговых центров в Ярославле. Автомобиль тщательно вымыли, с него сняли номера, так как преступник планировал продать его на запчасти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Чикирева посадили на 25 лет.
Психиатрическое заболевание Чикирева
После задержания мужчина неоднократно проходил психиатрическое обследование. Одно из последних показало наличие у него смешанного расстройства личности с низким уровнем эмпатии. Однако он не был направлен на принудительное лечение и оставался в строгих условиях заключения.
Посидев за решёткой 6 лет, маньяк стал рассказывать о других своих зверских убийствах, чтобы его снова начали возить в суд для разнообразия.
Другие убийства, которые совершил маньяк
Мужчина рассказал о четырех новых убийствах, совершенных в период с 2003 по 2004 год. Он также сообщил, что в 2010 году помог своему другу избавиться от тела его убитой возлюбленной.
Виталий Чикирев (Фото: соцсети)
В ноябре 2018 года по объявлению на сайте «Авито» он договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра квартиры, которая сдавалась. В квартире он напал на жертву и ограбил ее. Через месяц в декабре 2018 года аналогичным образом он совершил нападение на москвичку, украл ее шубу и другое имущество.
Свой первый срок Виталий Чикирев получил в Ярославской области 1 ноября 2004 года. Тогда его признали виновным в изнасиловании и приговорили к шести годам заключения. На свободу он вышел 13 апреля 2010 года, а спустя четыре года снова попал за решетку. На этот раз Нижегородский районный суд признал его виновным по статье «Разбой». Угрожая ножом, он пытался ограбить двух проституток. На свободе он оказался 2015 и почти сразу переехал в подмосковный Серпухов.
Все это время мужчина нигде не работал. Скорее всего, жену и маленького сына он содержал на добытые криминальным способом средства.
Какой срок грозит Чикиреву
В настоящее время Чикирев отбывает 25-летний срок в тюрьме для особо опасных преступников. После признательных показаний ему грозит пожизненное заключение. Также к обвинениям добавилась статья за незаконное хранение оружия.
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Екатерина Коршунова