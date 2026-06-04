Камчатские подростки похитили у матери подруги дорогую ювелирку и сдали ее в ломбард
Двое подростков из Петропавловска-Камчатского стали фигурантами уголовного дела о краже ювелирных украшений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Согласно материалу, молодые люди гостили у своей знакомой в доме, когда они решились на преступление. Несовершеннолетние нашли шкатулку с драгоценностями, которые принадлежали матери девушки, и похитили их. Часть украшений друзья сдали в ломбард. Общая стоимость украденного составила около 300 тысяч рублей.
Хозяйка утерянного имущества заявила о пропаже в полицию, и правоохранители быстро установили причастность подростков к инциденту. Материалы по делу уже передали в следственные органы СКР. Сотрудники выясняют, где находятся все ювелирные изделия, также решается вопрос о предъявлении обвинения юным фигурантам.
Ранее «Радио 1» передавало, что посетитель центра государственных услуг напал с ножом на сотрудницу МФЦ на Борисовских прудах в районе Братеево. Женщину оперативно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, а МФЦ временно прекратил прием граждан. Со злоумышленником работает полиция.
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