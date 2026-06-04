Камчатские подростки похитили у матери подруги дорогую ювелирку и сдали ее в ломбард

04 июня 2026, 03:23

Камчатские подростки похитили драгоценности у матери подруги на 300 тысяч рублей

Фото: iStock/theprint

Двое подростков из Петропавловска-Камчатского стали фигурантами уголовного дела о краже ювелирных украшений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.