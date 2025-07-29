Второй мост за два дня развалился в Хабаровском крае

29 июля 2025, 03:25

Фото: iStock/Pawel Kajak

В Хабаровском крае за два дня развалился уже второй мост. Обрушение произошло в районе Горной, сообщает Telegram-канал «Amur Mash».





Трасса, связывающая Селихино и Николаевск, продолжает демонстрировать проблемы с устойчивостью: регулярно фиксируются обрушения переправ и проседание дорожного полотна. Накануне разрушился переезд через реку Аксян, что привело к полному закрытию движения.





«В связи с разрушением объездного моста через р. Аксян с 07:15 (00:15 по мск) 28.07.2025 введены временные ограничения для движения всех видов транспорта на региональной автодороге: «с. Селихино — г. Николаевск-на-Амуре» на участке км 60 — км 105», — предупреждали ранее в Telegram-канале «Госавтоинспекция Хабаровского края».