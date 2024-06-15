Капитан яхты спас тонущего человека в Петербурге — видео

Фото: istockphoto/TomasSkopal
Человека, тонущего в Неве в Петербурге, спас капитан прогулочной яхты. Об этом сообщает РЕН ТВ и публикует кадры произошедшего.
По информации журналистов, 40-летний мужчина упал с Троицкого моста. Капитан судна, увидев утопающего, подошел к нему на максимально близкое расстояние. Пострадавший смог подплыть и взобраться на борт из последних сил.
О состоянии мужчины ничего неизвестно. Похожий случай произошел на севере столицы, где из-за ливня, который затопил улицу, утонул автобус. Пассажиры транспорта были по пояс в воде. Все случилось на Клязьминской улице Дмитровского района Москвы.
Очевидцы рассказали, что вместе с автобусом в воду погрузились несколько легковушек. Один автомобиль оказался на такой глубине, что было видно только верхушку задней части кузова и крыша.
Читайте также:
Ребенок утонул на Урале после похорон погибшего на СВО отца
В Калининградской области в море утонул подросток, спасая друзей
В подмосковных Химках утонул известный рэпер из Якутии
О состоянии мужчины ничего неизвестно. Похожий случай произошел на севере столицы, где из-за ливня, который затопил улицу, утонул автобус. Пассажиры транспорта были по пояс в воде. Все случилось на Клязьминской улице Дмитровского района Москвы.
Очевидцы рассказали, что вместе с автобусом в воду погрузились несколько легковушек. Один автомобиль оказался на такой глубине, что было видно только верхушку задней части кузова и крыша.
Читайте также:
Ребенок утонул на Урале после похорон погибшего на СВО отца
В Калининградской области в море утонул подросток, спасая друзей
В подмосковных Химках утонул известный рэпер из Якутии
Никита Кротов