Россиянка пыталась успокоить мужа и девять раз ударила его ножом
В Череповце суд вынес приговор 37-летней местной жительнице по делу о ножевых ранениях мужа. Подробности сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области.
Инцидент произошёл в конце декабря. Обвиняемая вместе с 42-летним мужем распивала спиртные напитки. Между супругами возникла ссора: пьяный мужчина первым применил силу, столкнул жену с табурета и несколько раз ударил кулаками по голове.
Испугавшись и желая успокоить агрессора, женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу девять ударов в лицо, шею, левую руку, грудную клетку и живот. Медики спасли пострадавшего.
В отношении череповчанки возбудили уголовное дело. В ходе расследования муж простил жену. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Помимо этого ей предстоит пройти обследование у нарколога.