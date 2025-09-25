Достижения.рф

Турист пропал в океане на глазах у друзей на Бали при сильном шторме

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Турист исчез в океане во время сильного шторма на Бали. Об этом сообщает The Sun.



По информации издания, 24 сентября 23‑летний Харрисон Эдвард Нада Контунас из Лондона вместе с друзьями зашёл в воду на популярном пляже Легиан. Трое молодых людей вошли в море, ещё один остался на берегу. На сушу вернулись только двое, третьего унесли волны.

Ранее сообщалось об обнаружении пропавшего туриста на одной из уральских вершин. Пострадавший Фёдор Медведев выживал в лесу около недели.

Сейчас его состояние оценивают как средней тяжести. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

