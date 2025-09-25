Турист пропал в океане на глазах у друзей на Бали при сильном шторме
The Sun: Туриста унесло в океан при друзьях на Бали при сильном шторме
Турист исчез в океане во время сильного шторма на Бали. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, 24 сентября 23‑летний Харрисон Эдвард Нада Контунас из Лондона вместе с друзьями зашёл в воду на популярном пляже Легиан. Трое молодых людей вошли в море, ещё один остался на берегу. На сушу вернулись только двое, третьего унесли волны.
