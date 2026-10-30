Пожилая женщина до смерти забила мужа деревянным мечом

30 октября 2026, 14:26

60-летнюю японку арестовали за убийство мужа деревянным мечом

Фото: iStock/Rixipix

Пожилая жительница Хиросимы попала под арест после того, как расправилась с мужем при помощи деревянного меча. Об этом сообщает издание Japan Today.