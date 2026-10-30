Пожилая женщина до смерти забила мужа деревянным мечом
Пожилая жительница Хиросимы попала под арест после того, как расправилась с мужем при помощи деревянного меча. Об этом сообщает издание Japan Today.
Утром 27 октября медсестра обнаружила 66-летнего мужчину бездыханным в его доме. Пенсионера госпитализировали, но спасти не смогли. Правоохранители выяснили, что травмы ему накануне нанесла его жена, 60-летняя жена Миэ Утида. Женщина взяла хранившийся в доме деревянный меч и забила им мужа.
После ареста японка призналась в преступлении частично. Она заявила, что лишь несколько раз ударила мужа деревянным мечом по спине, но не била по груди и другим частям тела.
Ранее сообщалось, что прокуратура Фукуоки предъявила 29-летней девушке обвинения в убийстве двух новорожденных сыновей и сокрытии их тел.
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