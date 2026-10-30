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В Египте случилось жесткое ДТП с автобусом и грузовиком, пострадали россияне

SHOT: В Египте в ДТП столкнулись автобус и грузовик, пострадали трое россиян
Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Египте произошло жёсткое ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, перевозившего песок. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



Авария случилась утром на трассе Хургада — Рас-Гариб, примерно в десяти километрах от района Джебель-эль-Зейт в провинции Красное Море. Пострадали трое россиян: 43-летняя Екатерина, 50-летний Денис и 25-летняя Альфа.

Всех их госпитализировали с ушибами. Кроме того, погибли три иностранца, ещё более 20 человек получили травмы.

Ранее в Московской области случилось массовое ДТП с большегрузом. По данным источника, авария произошла возле ЖК «Томилино Парк».

Никита Кротов

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