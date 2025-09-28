В российском регионе опекуны убили ребёнка-инвалида и пытали троих детей годами

28 сентября 2025, 20:28

Жительницу Балакова и её сына обвинили в убийстве приёмного ребёнка и пытках детей

Фото: Istock/feri ferdinan

Следствие предъявило обвинение 52-летней жительнице Балакова и её 35-летнему сыну. Их обвиняют в убийстве приёмного ребёнка-инвалида и истязании ещё троих детей. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.