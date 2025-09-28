В российском регионе опекуны убили ребёнка-инвалида и пытали троих детей годами
Следствие предъявило обвинение 52-летней жительнице Балакова и её 35-летнему сыну. Их обвиняют в убийстве приёмного ребёнка-инвалида и истязании ещё троих детей. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Фигуранты оформили опеку над четырьмя детьми и с 2015 по 2025 год систематически причиняли троим из них физические и психические страдания. Сначала семья жила в Хвалынском районе, затем переехала в Балаково.
Женщину считают причастной к убийству ещё одного приёмного малыша. По версии следствия, она вывезла малолетнего ребёнка-инвалида из Хвалынского района в Балаково, где убила и скрыла тело.
Факт убийства долгое время не раскрывали, так как органы опеки не проводили плановые проверки. Об исчезновении несовершеннолетнего стало известно только в феврале этого года. Суд заключил обоих обвиняемых под стражу. Им предъявили обвинение в убийстве малолетнего и истязании двух и более лиц с особой жестокостью.
