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КазТАГ: россияне пожаловались на блокировку счетов на севере Казахстана

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Россияне в Северо-Казахстанской области пожаловались на блокировку счетов. Как уточнили обозреватели КазТАГ, счета части россиян заблокировала прокуратура по уголовному делу.
В частности, на проблемы пожаловались релоканты из РФ, состоящие в чате «Арест счетов». В прокуратуре официально подтвердили блокировку.

Вместе с тем детали уголовного дела, в связи с которым счета заблокированы, — неизвестны. Сотрудники ведомства лишь уточнили, что блокировку снимут после проверки.

Ранее сообщалось, что Астана провела консультации с Украиной после атаки со стороны боевиков ВСУ нефтеперекачивающей станции. Ситуацию прокомментировал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

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Бастрыкину доложат об обстоятельствах обрушения рядов в цирке под Самарой
08 марта 2025, 20:03

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Об обстоятельствах обрушения рядов в передвижном цирке «Скиф» в Самарской области доложат главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
«Глава СКР поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской области», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
На данный момент открыто уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

О ЧП сообщалось накануне вечером в пятницу, 7 марта. Уточнялось, что пострадали пять человек, учитывая троих детей. По данным экстренных служб, обошлось без жертв.

«По прибытии установлено, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек», — уточняли представители оперативных служб.

Ранее стало известно, что СК предъявил обвинение блогеру Александре Митрошиной.

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#россия
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#цирк
#следственный комитет
#александр бастрыкин
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Блогеру Митрошиной предъявили обвинение — СК
08 марта 2025, 16:37

Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)

Блогеру Александре Митрошиной предъявили обвинение, девушка полностью признает свою вину. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Накануне стало известно, что «матерь бложью» задержали в Сочи, куда она прилетела из Дубая и сопроводили в Москву на допрос.

Девушка задолжала налоговой 127 миллионов рублей, ей инкриминируют отмывание денег. Также известно, что в ОАЭ Митрошина проживала с 2022 года.

На произошедшее уже отреагировала телезвезда Виктория Боня, которая осудила блогершу.

«Ну зачем себя так наказывать? Ну плати ты налоги и спи спокойно!» — писала Боня в соцсетях.

Ранее сообщалось, кто занимался делами задержанной Митрошиной.

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*Запрещен в РФ
#мир
#россия
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#налоги
#уголовное дело
#следственный комитет
#новости
#фнс
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Стало известно, кто вел дела задержанной Митрошиной
Финансовые дела блогера Митрошиной вел ее бойфренд, тренер по йоге Кошкаров
08 марта 2025, 14:55

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Финансовые дела блогера Александры Митрошиной вел ее новый бойфренд, тренер по йоге Тимур Кошкаров. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Кошкаров уволил команду блогерши и взял на себя все функции по работе со счетами и отчетностью. Уточняется, что он смог уговорить Митрошину вернуться в Россию.

Примечательно, что сам Кошкаров покинул страну после начала СВО. В России мужчину разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.

На данный момент с Александрой проводят следственные действия.

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*Запрещен в РФ
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#блогер
#ск рф
#задержание
#налоги
#деньги
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Митрошину доставили на допрос к следователю в Москву
Блогера Митрошину доставили в Москву, с ней проводят следственные действия
08 марта 2025, 14:41

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Блогера Александру Митрошину доставили к следователю в Москву. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Москве.
Уточняется, что на данный момент с блогершей проводят следственные действия. Согласно информации ведомства, Митрошина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

Напомним, Александре Митрошиной задержали в Сочи, в пятницу, 7 марта, в рамках уголовного дела. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Девушку заподозрили в уклонении от налогов на 127 млн рублей.

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#рф
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Задержанную в Сочи блогера «Матерь Бложью» Митрошину доставили в Москву
08 марта 2025, 06:30

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Блогера Александру Митрошину, которую задержали в Сочи по подозрению в отмывании денег, привезли в Москву. Об этом сообщили «Известия» ранним утром 8 марта.
У Саши более 4 миллионов подписчиков в Instagram*. Она занимается продажей курсов в интернете и рассказывает клиентам, как правильно вести страницы в соцсети, чтобы добиться успеха и заработать много денег. Она также активно занимается спортом и следит за своим здоровьем.

В Шереметьево девушку, известную в Сети как «Матерь Бложья», доставили для следственных действий. Ранее Сашу объявили в розыск, так как она скрывалась от следствия. Ее поймали в аэропорту Сочи, куда фигурантка прилетела из Дубая.

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Арбитражный суд Москвы установил, что по итогам за 2021 год она должна налоговой 214 миллионов рублей. Чтобы скрыть эти деньги, девушка в прошлом купила на часть из них недвижимость в столице, таким образом легализовав.

«Радио 1» также сообщало, что блогеру Митрошиной, возможно, грозит семь лет лишения свободы. Отмечается, что ее ситуация напоминает громкое дело «королевы марафонов» Елены Блиновской.

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