КазТАГ: россияне пожаловались на блокировку счетов на севере Казахстана

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Россияне в Северо-Казахстанской области пожаловались на блокировку счетов. Как уточнили обозреватели КазТАГ, счета части россиян заблокировала прокуратура по уголовному делу.
В частности, на проблемы пожаловались релоканты из РФ, состоящие в чате «Арест счетов». В прокуратуре официально подтвердили блокировку.
Вместе с тем детали уголовного дела, в связи с которым счета заблокированы, — неизвестны. Сотрудники ведомства лишь уточнили, что блокировку снимут после проверки.
Ранее сообщалось, что Астана провела консультации с Украиной после атаки со стороны боевиков ВСУ нефтеперекачивающей станции. Ситуацию прокомментировал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
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Вместе с тем детали уголовного дела, в связи с которым счета заблокированы, — неизвестны. Сотрудники ведомства лишь уточнили, что блокировку снимут после проверки.
Ранее сообщалось, что Астана провела консультации с Украиной после атаки со стороны боевиков ВСУ нефтеперекачивающей станции. Ситуацию прокомментировал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
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Никита Кротов