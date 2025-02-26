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Власти Республики Казахстан (РК) провели консультации с Киевом в рамках дипломатических каналов после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил журналистам министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
«Безусловно, консультации велись по дипломатическим каналам. В настоящее время осуществляется восстановление поврежденных объектов за счет средств самого предприятия», — сказал он.Министр добавил, что консультации с украинской стороной идут на уровне МИД государств.
ВСУ атаковали «Кропоткинскую» НПС 17 февраля. На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров предложил дать «по рукам» главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
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