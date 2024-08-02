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Кинотеатр «Октябрь» в Москве эвакуировали по неизвестным причинам

02 августа 2024, 22:37
Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

В кинотеатре «Октябрь» в Москве на Новом Арбате эвакуировались по неизвестным причинам. Об этом журналистам РИА Новости заявили в администрации учреждения.
«Пока что в данный момент нет (кинотеатр не работает — Прим. ред.). У нас была эвакуация, из-за этого пока что кинопоказ не восстановлен», — прокомментировала сотрудница.

До этого в Telegram-каналах появились данные об эвакуации кинотеатра «Октябрь». Ранее сообщалось, что в Каспийске задержали нескольких людей после эвакуации и обысков в многоэтажном доме.



В МВД России по Дагестану опровергали информацию о том, что кто-то забаррикадировался в квартире. Обыски проводились в связи с сообщением о нахождении взрывчатки в доме.

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#россия
#москва
#кинотеатры
#эвакуация
#полиция
#новости
СМИ сообщили о взятии в заложники россиян в Нигере
02 августа 2024, 23:46

Фото: istock / Diy13

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), связанная с «Аль-Каидой»*, объявила о захвате двух россиян в заложники в Нигере, сообщило агентство France-Presse (AFP), передает Al Arabiya.
На видео, опубликованном GSIM, двое предполагаемых россиян заявляют, что похищены в Мбанге, на юго-западе страны. Один из них рассказал, что родился в России и живет на Украине. Другой заявил, что приехал в Нигер месяц назад, чтобы работать на российскую компанию.

Оба также говорили по-английски. Дата, когда было снято видео, неизвестна. Также не уточняется, когда они были похищены.

На прошлой неделе стало известно, что бойцы частной военной компании ЧВК «Вагнер» подверглись нападению в Мали.

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* запрещенная в РФ террористическая организация
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#нигер
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#украина
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Клиентку выгнали из кафе под Одессой за требование обслужить ее на мове
02 августа 2024, 22:38

Фото: istockphoto/alzay

Клиентку попросили выйти из кафе в Затоке под Одессой за ее требование обслуживания на украинской мове. Об этом сообщили обозреватели издания «Страна». Известно, что после инцидента зачинщица скандала обратилась к полицейским. Конфликт попал на видеозапись. Один мужчина крикнул что «из-за таких, как она, Украина всю жизнь будет воевать».
Ранее сообщалось, что градоначальник Одессы Геннадий Труханов воспротивился переименованию городских улиц, связанных с РФ. По словам мэра, горсовет делает все, чтобы сохранить историческое и культурное наследие города.

На языковой почве жители Украины часто конфликтуют. Один такой инцидент был связан с композициями певца Юрия Шатунова. Некая отдыхающая была против прослушивания песен на русском, однако другие заявили, что это не запрещено.

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#украина
#россия
#одесса
#новости
#скандал
#язык
#полиция
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В подмосковном мусороперерабатывающем комплексе спасли выброшенного котёнка
02 августа 2024, 22:37

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сотрудники мусороперерабатывающего комплекса в подмосковном Егорьевске спасли выброшенного котёнка. Об этой истории рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Во время утреннего обхода сотрудники нашли чёрный пакет, из которого доносился слабый писк. Открыв его, они обнаружили крошечного трёхцветного котенка, который выглядел испуганным и беззащитным. Вероятно, его выбросили как ненужную вещь жители близлежащих домов. Работники комплекса не остались равнодушными – они быстро отогрели, накормили и вымыли животное», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что с котёнком всё хорошо. Сейчас он ищет дом, где его будут любить и заботиться.

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#коты
#животные
#подмосковье
#московская область
#егорьевск
#минчистоты
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Сенатор Савельев проведет в СИЗО два месяца
02 августа 2024, 22:19

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Сенатора Савельева отправили в СИЗО на два месяца, сообщают «Известия». Таким образом политик будет под стражей до 2 октября. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Известно, что Савельев имеет пятерых детей.
Савельеву вменяют подготовку убийства его компаньона. Сенатора задержали прямо в Совете Федерации во время заседания, когда он попытался покинуть зал. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов попросил верхнюю палату парламента лишить Савельева неприкосновенности и предоставил материалы уголовного дела.

Супруга Савельева Ольга считает, что политика подставили, однако уточнила, что он просил ее не возвращаться из-за рубежа в связи с некими проблемами.

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#россия
#криминал
#совет федерации
#генпрокуратура
#уголовное дело
#убийство
#новости
#суд
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Мотоциклист погиб в ДТП с автобусом на «Парке Победы» в Москве
02 августа 2024, 21:03

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Мотоциклист погиб в результате ДТП в районе станции метро «Парк Победы» в Москве. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник. Известно, что в автобусе не было пассажиров. Информацию подтвердили в столичной Госавтоинспекции.
Мотоциклист совершил наезд на стоящий рейсовый автобус. Все произошло в районе дома площадь Победы, 1. Водитель мотоцикла погиб на месте. Обстоятельства аварии выясняются.

Аналогичный случай произошел в Марьино, 17 июля, где мотоциклист скончался в результате ДТП с бетономешалкой и трактором. Уточнялось, что сначала мотоцикл въехал в трактор, а потом в бетономешалку. От удара грузовой автомобиль загорелся.

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#новости
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#автобусы
#мотоцикл
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Семья Савельева покупала ему подарок во время задержания
Семья Савельева покупала ему подарок ко дню рождения во время задержания
02 августа 2024, 20:46

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Семья сенатора Дмитрия Савельева, задержанного по подозрению, а затем и обвинению в подготовке убийства, готовила политику подарок по случаю его 56 дня рождения в момент задержания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соцсети жены Савельева Ольги.
«Семья выехала за подарками для папы», — сказано в публикации.

Ранее супруга фигуранта уголовного дела комментировала его задержание. Женщина считает, что мужа подставили, но уточнила, что тот говорил о каких-то проблемах и просил не возвращаться из-за рубежа.

Ольга активно ведет страницы в социальных сетях, выставляя напоказ роскошную жизнь. Она также считает себя блогером-путешественницей.

Дом сенатора сейчас обыскивают.

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#россия
#криминал
#новости
#убийство
#совет федерации
#уголовное дело
#генпрокуратура
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Известна сумма взятки, вменяемая замгубернатора Тюменской области Вахрину
Замгубернатора Тюменской области Вахрин получил взятку на 18,7 миллиона рублей
02 августа 2024, 20:09

Фото: istockphoto/blinow61

Сумма взятки, вменяемая замгубернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, составляет больше 18,7 миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщил следователь в Басманном суде столицы. Сейчас решается вопрос о продлении чиновнику содержания под стражей. Уточняется, что предполагаемым взяткодателем является предприниматель Алексей Гоцык, которого тоже содержат под стражей.
«В декабре 2022 года Вахрин, занимая должность замгубернатора… получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир, расположенных в городе Тюмени», — сказал следователь, пояснив, что за указанную сумму Вахрин использовал свое служебное положение для совершения определенных действий в пользу Гоцыка.

Фигуранты пробудут в СИЗО до 6 августа. Подробности уголовного производства не разглашаются. Известно, что замгубернатора отрицает свои намерения скрыться от правосудия и поехать в зону спецоперации. Обвиняемый занимал должность с 2012 года.

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#россия
#криминал
#новости
#взятка
#следствие
#следователи
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В Татарстане 16-летний таджик ногами избил 13-летнего подростка
02 августа 2024, 19:57

Фото: istockphoto/mrohana

В Казани несовершеннолетний уроженец Таджикистана избил русского мальчика в ответ на просьбу не грубить. А потом ещё принялся названивать ему в больницу и угрожать.
Как рассказала телеграм-каналу Readovka мама мальчика, всё произошло вечером, когда её сын пошёл в магазин. Он спокойно шёл по улице, когда дорогу ему перегородил 16-летний уроженец Душанбе и без причины начал оскорблять. Парень попросил таджика быть повежливее, после чего тот пришёл в ярость и в ответ на замечание начал избивать подростка.

Когда мальчик упал, юный мигрант продолжал избивать его ногами. На выручку пришли случайные прохожие, которые оттащили агрессора от пострадавшего, который уже начал терять сознание. В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга, травму колена, многочисленные ушибы и ссадины.

Этим дело не закончилось. Гость из ближнего зарубежья принялся звонить избитому парню в больницу и осыпать его угрозами. Мама мальчика обратилась к сотруднице по делам несовершеннолетних, но та ответила, что семья таджика порядочная, ребята только слегка «потолкались»,а он сам не может избить ребёнка, так как читает намаз. После этого в дело вмешался Следственный комитет. Глава республиканского управления ведомства затребовал доклад о ходе расследования, а сотрудники Управления СК РФ по Татарстану проводят проверку по факту хулиганства.

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#сын
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Супруга Савельева прокомментировала задержание сенатора
Жена Савельева Ольга считает, что его подставили
02 августа 2024, 18:17

Фото: istockphoto/Thomasaf

Задержание сенатора СФ Дмитрия Савельева прокомментировала его жена Ольга в беседе с Telegram-каналом Mash. По ее словам, муж говорил о каких-то скорых проблемах и просил не покидать заграницу, где учатся дети Савельева. Однако, со слов Ольги, она и предположить не могла, что речь идет об уголовном деле. Женщина считает, что политика могли подставить.
«Я думаю, что мы справимся. Я думаю, что это недоразумение, я очень в это верю. Я знаю просто своего мужа, поэтому это какой-то бред, это какая-то подстава. У меня есть предположения, откуда, но сейчас нужно время какое-то», — сказала собеседница Mash.

Дмитрия Савельева обвиняют в причастности к организации убийства. Сенатор уже лишен неприкосновенности и задержан прямо в конце заседания верхней палаты парламента, при попытке покинуть зал. Сейчас с ним ведутся следственные действия.

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#россия
#криминал
#убийство
#новости
#совет федерации
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