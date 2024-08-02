Кинотеатр «Октябрь» в Москве эвакуировали по неизвестным причинам

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В кинотеатре «Октябрь» в Москве на Новом Арбате эвакуировались по неизвестным причинам. Об этом журналистам РИА Новости заявили в администрации учреждения.
«Пока что в данный момент нет (кинотеатр не работает — Прим. ред.). У нас была эвакуация, из-за этого пока что кинопоказ не восстановлен», — прокомментировала сотрудница.До этого в Telegram-каналах появились данные об эвакуации кинотеатра «Октябрь». Ранее сообщалось, что в Каспийске задержали нескольких людей после эвакуации и обысков в многоэтажном доме.
В МВД России по Дагестану опровергали информацию о том, что кто-то забаррикадировался в квартире. Обыски проводились в связи с сообщением о нахождении взрывчатки в доме.
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Никита Кротов