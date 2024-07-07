Под Воронежем эвакуируют жителей из-за детонации взрывоопасных объектов

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Эвакуация жителей проводится в Подгоренском районе Воронежской области, где прежде был введен режим ЧС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Напомним, режим ЧС был введен из-за продолжающейся детонации боеприпасов.
Взрыв на складе под Воронежем прежде произошел из-за атаки ВСУ. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте продолжают работать экстренные службы.
Прежде сообщалось, что разведывательный БПЛА США зафиксировали возле Калининградской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Взрыв на складе под Воронежем прежде произошел из-за атаки ВСУ. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте продолжают работать экстренные службы.
Прежде сообщалось, что разведывательный БПЛА США зафиксировали возле Калининградской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова