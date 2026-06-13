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Кирпичный дом загорелся в Уфе после удара молнии

Фото: istockphoto/Maksym Isachenko

В деревне Зинино загорелся частный кирпичный дом площадью 99 квадратных метров. Инцидент случился в пятницу, 12 июня, на улице Ракитовой, 35, сообщает МЧС по Республике Башкортостан.



Возгорание оперативно ликвидировали совместными усилиями сотрудников МЧС России и Управления пожарной охраны Уфы. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара мог стать разряд молнии.

В связи с этим МЧС России напоминает о правилах безопасности во время грозы. Спасатели подчеркнули, что необходимо отключать электроприборы, держаться подальше от металлических конструкций и не укрываться под одиноко стоящими деревьями.

Ранее молния поразила девушку на пляже в Подмосковье. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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