Кирпичный дом загорелся в Уфе после удара молнии
В деревне Зинино загорелся частный кирпичный дом площадью 99 квадратных метров. Инцидент случился в пятницу, 12 июня, на улице Ракитовой, 35, сообщает МЧС по Республике Башкортостан.
Возгорание оперативно ликвидировали совместными усилиями сотрудников МЧС России и Управления пожарной охраны Уфы. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара мог стать разряд молнии.
В связи с этим МЧС России напоминает о правилах безопасности во время грозы. Спасатели подчеркнули, что необходимо отключать электроприборы, держаться подальше от металлических конструкций и не укрываться под одиноко стоящими деревьями.
Ранее молния поразила девушку на пляже в Подмосковье. Подробности в нашем материале.
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