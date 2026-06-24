Китай-город накрыла серия уличных драк у баров
За месяц в районе Китай-город в Москве зафиксировали около 20 массовых конфликтов. По информации источника, чаще всего стычки происходят рядом с барами и другими заведениями, где продают алкоголь. Об этом сообщает Baza.
Жители района жалуются на компании молодых людей, чье поведение после выпивки нередко выходит из-под контроля. По их словам, шумные разборки на улицах уже стали привычной картиной.
Один из последних конфликтов вспыхнул на Маросейке. Ссора началась после замечания из-за курения, а затем в потасовку втянулись люди, стоявшие поблизости. Драка закончилась лишь в тот момент, когда часть участников уже не могла встать на ноги.
Видео с подобными сценами активно расходятся по соцсетям. По данным Baza, полиция регулярно устраивает рейды и дежурит возле баров в этом районе. Однако очевидцы и участники таких инцидентов нередко не обращаются к силовикам. Жителей призывают сообщать о драках сразу, чтобы сотрудники успели пресечь конфликт и не допустить тяжелых последствий.
Ранее в управлении по борьбе с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили, что аферисты по-прежнему часто прибегают к так называемым «романтическим» схемам обмана. В ведомстве отметили, что одиночество и желание получить эмоциональную поддержку нередко снижают бдительность, поэтому люди начинают доверять незнакомцам в сети.
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