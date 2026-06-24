Китай-город накрыла серия уличных драк у баров

24 июня 2026, 10:12

Фото: iStock/mrohana

За месяц в районе Китай-город в Москве зафиксировали около 20 массовых конфликтов. По информации источника, чаще всего стычки происходят рядом с барами и другими заведениями, где продают алкоголь. Об этом сообщает Baza.