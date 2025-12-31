В Копейске ищут пенсионерку с деменцией
В Копейске разыскивают 75-летнюю Лидию Стефашину, страдающую деменцией. О поисках сообщили волонтеры отряда «Легион-СПАС», информацию также подтвердили в региональном главке МВД.
Пенсионерка пропала 31 декабря. В последний раз ее видели на улице Ленина, после чего она не выходила на связь. Местонахождение женщины остается неизвестным. В полиции отметили, что весь личный состав сориентировали на розыск пропавшей.
Приметы Лидии Стефашиной: рост около 160 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы седые.
