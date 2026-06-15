Достижения.рф

Китайцы с вёдрами массово ловят краснокнижных раков во Владивостоке

Amur Mash: Китайцы стали массово ловить краснокнижных раков-богомолов во Владивостоке
Фото: iStock/Daisy-Daisy

Во Владивостоке китайские туристы массово вылавливают краснокнижных раков-богомолов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.



Согласно материалу, уже который вечер на улицу Весеннюю приезжает автобус с гостями из КНР. Десятки людей с вёдрами и сачками расходятся вдоль берега и занимаются ловлей. Местных жителей возмущает то, что охотятся туристы именно на раков-богомолов, занесённых в Красную книгу Приморья. Очевидцы также утверждают, что иностранцев за подобные действия почему-то не штрафуют.

Ранее «Радио 1» передавало, что медведь-людоед насмерть загрыз рыбака неподалёку от посёлка на Камчатке. Инцидент случился ночью на территории охотничьего угодья «Приморский». В настоящее время специалисты устанавливают причину, по которой зверь напал на человека.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0