Китайцы с вёдрами массово ловят краснокнижных раков во Владивостоке
Во Владивостоке китайские туристы массово вылавливают краснокнижных раков-богомолов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, уже который вечер на улицу Весеннюю приезжает автобус с гостями из КНР. Десятки людей с вёдрами и сачками расходятся вдоль берега и занимаются ловлей. Местных жителей возмущает то, что охотятся туристы именно на раков-богомолов, занесённых в Красную книгу Приморья. Очевидцы также утверждают, что иностранцев за подобные действия почему-то не штрафуют.
Ранее «Радио 1» передавало, что медведь-людоед насмерть загрыз рыбака неподалёку от посёлка на Камчатке. Инцидент случился ночью на территории охотничьего угодья «Приморский». В настоящее время специалисты устанавливают причину, по которой зверь напал на человека.
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