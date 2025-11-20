«Клофелин, угоны и няни»: В деле о подмосковном маньяке появились новые детали
Мужчину из Богородского округа, которого подозревают в серии нападений на нянь, ранее судили за угон автомобиля и кражу техники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В 2004 и 2010 годах Дмитрий Артамошин уже привлекал внимание правоохранительных органов. В одном из эпизодов он и его сообщники дали охранникам магазина бытовой техники препарат клофелин, чтобы проникнуть внутрь.
Следствие считает, что аналогичным способом злоумышленник действовал и в отношении женщин, откликавшихся на его объявления о поиске няни. Их он опаивал наркотическими веществами.
Ранее Артамошин сообщил об исчезновении своей супруги Полины и предлагал вознаграждение за информацию о её местонахождении. Он участвовал в поисках и воспитывал их общего сына. Следствие проверяет версию о том, что подозреваемый применял насилие в отношении жены. На текущий момент поиски тел двух пропавших девушек продолжаются.
