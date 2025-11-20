«Клофелин, угоны и няни»: В деле о подмосковном маньяке появились новые детали

20 ноября 2025, 20:09

Подозреваемого в нападениях на нянь в Подмосковье ранее судили за угоны и кражи

Фото: Istock/Akintevs

Мужчину из Богородского округа, которого подозревают в серии нападений на нянь, ранее судили за угон автомобиля и кражу техники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.