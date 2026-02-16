В России муж бабушки надругался над маленькой внучкой
Суд арестовал 63-летнего жителя Новосибирска, который надругался над малолетней родственницей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По версии следствия, мужчина совершил сексуальное насилие в отношении девочки около восьми лет назад. На тот момент он состоял в браке с бабушкой потерпевшей. Точный возраст жертвы не называется, однако известно, что ей было меньше 14 лет.
Против пожилого педофила возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК. Следователи ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу. В итоге его отправили под арест до 11 апреля 2026 года.
