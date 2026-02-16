В России муж бабушки надругался над маленькой внучкой

16 февраля 2026, 09:26

В Новосибирске арестовали мужчину, который в 2018 году надругался над внучкой

Фото: iStock/filrom

Суд арестовал 63-летнего жителя Новосибирска, который надругался над малолетней родственницей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.