В России муж бабушки надругался над маленькой внучкой

В Новосибирске арестовали мужчину, который в 2018 году надругался над внучкой
Фото: iStock/filrom

Суд арестовал 63-летнего жителя Новосибирска, который надругался над малолетней родственницей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.



По версии следствия, мужчина совершил сексуальное насилие в отношении девочки около восьми лет назад. На тот момент он состоял в браке с бабушкой потерпевшей. Точный возраст жертвы не называется, однако известно, что ей было меньше 14 лет.

Против пожилого педофила возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК. Следователи ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу. В итоге его отправили под арест до 11 апреля 2026 года.

Лидия Пономарева

