«Когда-нибудь я отыграю»: Сын иноагента Гудкова* увлекался казино перед смертью
Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* Иван, покончивший с собой, незадолго до гибели потерял все средства из-за пристрастия к азартным играм. Об этом сообщает Mash Money.
По данным Telegram-канала, 20-летний Иван Гудков на протяжении года вел личный канал под псевдонимом «Господин Август». Как выяснилось, он регулярно играл в казино, занимался криптовалютами и рискованной биржевой торговлей. Прошлым летом молодой человек разыгрывал депозиты среди подписчиков.
Позже Гудков-младший признался, что азартные игры вытянули все его деньги. К финансовым проблемам добавились психоактивные вещества и личные трудности. В какой-то момент он писал о намерении покончить с собой, однако продолжил вести канал. Первая запись после перерыва гласила: «Когда-нибудь я отыграю деньги в казино».
О смерти сына 14 октября сообщил Дмитрий Гудков*. По его словам, Иван долгое время боролся с «тяжелыми внутренними проблемами». О возможной связи трагедии с игровой зависимостью экс-депутат не упоминал.
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