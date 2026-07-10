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Российский участковый записал видео о семейных проблемах и совершил самоубийство

Участковый совершил самоубийство около дома в Дивеево
Фото: istockphoto/Chalabala

В городе Дивеево Нижегородской области младшего лейтенанта полиции, работавшего участковым уполномоченным, нашли мертвым возле собственного дома минувшей ночью. Об этом стало известно 10 июля.



Как сообщает Ni Mash, погибший — молодой мужчина по имени Александр. По данным канала «Мой Нижний Новгород», перед гибелью он записал видеообращение, в котором рассказал о семейных трудностях и конфликтах с близкими родственниками.

Официальные комментарии от регионального управления МВД и Следственного комитета на текущий момент отсутствуют. Других подробностей не приводится.

Ранее дочь бизнесмена совершила самоубийство через девять дней после родов в Москве. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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