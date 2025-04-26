В иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас прогремел сильный взрыв

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Сильный взрыв прогремел в южном иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Со слов местных жителей, грохот был таким сильным, что земля стала трястись.
По предварительным данным, причиной взрыва в иранском порту стало возгорание топливного резервуара.
На месте случившегося работают экстренные службы. Сейчас порт не функционирует. Ударная волна повредила ряд зданий и припаркованные машины.
Отмечалось, что к настоящему моменту количество пострадавших во время инцидента достигло 80 человек. Людей отвозят в больницы бригады скорой помощи, отметило агентство NourNews.
Ранее сообщалось, что рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников.
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По предварительным данным, причиной взрыва в иранском порту стало возгорание топливного резервуара.
На месте случившегося работают экстренные службы. Сейчас порт не функционирует. Ударная волна повредила ряд зданий и припаркованные машины.
Отмечалось, что к настоящему моменту количество пострадавших во время инцидента достигло 80 человек. Людей отвозят в больницы бригады скорой помощи, отметило агентство NourNews.
Ранее сообщалось, что рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников.
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Ольга Енгалычева