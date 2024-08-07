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Украина сможет продержаться максимум до конца следующего года. Об этом заявил турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гёктюрк, пишет РИА Новости.
«В конечном итоге именно киевский режим и его западные военачальники зададут вопрос: «Когда мы сядем за стол переговоров?», — сказал политик.
По его мнению, связано это с тем, что баланс военных сил между Российской Федерацией и Украиной больше склоняется против украинской армии. Он напомнил, что киевские власти снизили призывной возраст до 25 лет, но западные покровители могут рекомендовать снизить его до 18 лет. Помимо этого, Гёктюрк отметил, что предел мобилизации составит 2,5 миллиона человек.
«Если учесть, что ВСУ потеряли все свои элитные и опытные части, то киевские власти смогут продержаться максимум до конца 2025 года», — заключил аналитик.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.
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