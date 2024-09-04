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Извращенец приставал к 12-летней девочке в Москве и требовал раздеться

Baza: В Москве извращенец залез к 12-летней школьнице и потребовал раздеться
04 сентября 2024, 11:44
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчина залез на подоконник к 12-летней девочке в Москве и потребовал раздеться, пишет Baza. Журналисты уточнили, что злоумышленник тыкал ребенка палкой.
По информации канала, в минувшее воскресенье, 1 сентября, пятиклассница ощутила «странные прикосновения» во сне, а потом увидела извращенца «азиатской внешности». Он уронил палку в комнату на первом этаже и попросил ребенка вернуть ее. После мужчина потребовал от школьницы посмотреть на его половые органы и раздеться перед ним.

Девочка рассказала странную историю матери за завтраком и они пошли к полицейским.



Ранее сообщалось, что мигранты из Киргизии засунули покалеченную девушку в машину в Петербурге.

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#криминал
#дети
#полиция
#новости
Более 20 еле живых пенсионеров спасли из нелегального дома пенсионеров в Казани
04 сентября 2024, 12:04

Фото: iStock/vmargineanu

Из нелегального дома престарелых в Казани спасли 22 еле живых пенсионера. Многие из них были в наручниках. Об этом сообщает «112».
Согласно сообщению, под пансионат для пенсионеров был переоборудован обычный частный дом. Он функционировал много лет и недавно привлек внимание полиции после смерти одной из пенсионерок. Оказалось, что все ее имущество перешло в руки посторонних, а не родственников.

Сотрудники полиции и СК начали проверку. Во время визита в дом престарелых силовики обнаружили там 22 пенсионера. Все они находились в ужасном состоянии, а некоторые были прикованы наручниками к кроватям. Везде царила полная антисанитария. Кроме того, был обнаружен труп одного из постояльцев. Всех пенсионеров забрали и отправили в больницы.

Сиделки, которые должны были ухаживать за пенсионерами, задержаны. Также проводится работа с владельцем дома. Следствие установило, что за годы работы данного заведения здесь погибло не менее 20 человек. Сейчас полиция выясняет, что стало с имуществом погибших и тех, кого удалось спасти.

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#имущество
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#сотрудники
#дома
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В Шатуре из-за оставленной на плите кастрюли едва не сгорела квартира
04 сентября 2024, 11:14

Фото: iStock / ablokhin

Работники Мособлпожспаса проникли через окно в квартиру жилого дома в городском округе Шатура для предотвращения пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В службу экстренных вызовов 112 позвонили жители многоквартирного дома и рассказали, что из одной квартиры идёт сильный запах гари. Попытки достучаться до хозяев оказались безуспешными. Работники 286-й пожарно-спасательной части прибыли на вызов вместе с полицейскими. Оценив обстановку, спасатели решили попасть в жильё через приоткрытую дверь балкона.
«Поднявшись по трёхколенной лестнице на второй этаж, работники оказались в задымленной квартире. Хозяев дома не было, а на влючённой газовой плите на кухне стояла кастрюля со сгоревшей едой. Спасатели перекрыли газ, залили кастрюлю водой и приоткрыли окна для проветривания», – говорится в сообщении.
Как отметили в Мособлпожспасе, благодаря неравнодушным соседям и оперативной работе спасателей удалось предотвратить непоправимые последствия.

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#московская область
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В Питере мигранты хотели украсть покалеченную девушку
Фонтанка: В Петербурге мигранты пытались украсть покалеченную девушку
04 сентября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/blinow61

Покалеченную девушку хотели украсть трое уроженцев Кыргызстана, информирует «Фонтанка». По информации журналистов, ночью полицейским сообщили, что около жилого дома Московского района лежит девушка в возрасте 21 года, у которой тяжелые травмы.
Звонивший заявлял, что ее выкинули из окна на верхнем этаже. Стражи порядка приехали по адресу, обнаружив, что мигранты засунули пострадавшую в машину. Мужчин задержали.

Медики диагностировали у потерпевшей травмы груди, головы, живота и сломанное бедро. Сейчас она в реанимации.

Ранее сообщалось, что шестеро человек хотели похитить предпринимателя в Подмосковье. Злоумышленников задержали.

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#мир
#россия
#криминал
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#мигранты
#похищение
#новости
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Слишком дорогой день рождения: шашлыки за 60 000 тысяч с человека
04 сентября 2024, 10:35

Фото: комитет лесного хозяйства Московской области

​Для компании из четырёх человек, которые решили отметить день рождения на шашлыках в лесу городского округа Домодедово, празднование закончилось грустно.

Дело в том, что к месту, на котором должно было проходить мероприятие, вышел патруль лесной охраны в сопровождении сотрудников полиции и МЧС. Благодаря им ребята узнали, что на территории Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», куда входит и Домодедово, в связи с повышенной пожарной опасностью, запрещено разведение костров и мангалов.

В связи с нарушением порядка, компания получила на руки протокол об административном правонарушении по ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», который предусматривает штраф 60 000 рублей. Однако ребятам повезло: если бы они поехали на машине, то штраф был бы больше — за въезд транспортного средства в лес, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Хотим напомнить, что за поджог, который приводит к лесному пожару, последует уголовная и административная ответственность:
- лишение свободы на срок до 10 лет;
- для физических лиц - до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц - до 2 млн рублей.

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#нарушение
#шашлыки
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Появились новые подробности загадочного убийства россиянина в Таиланде
Baza: полиция Пхукета ищет девушку, чей паспорт нашли у мертвого россиянина
04 сентября 2024, 10:34

Фото: istock/gorodenkoff

На Пхукете 3 сентября было найдено тело 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области. Его обнаружили местные жители в канаве неподалеку от статуи Наги — змееподобного мифического существа, почитаемого в индуизме и буддизме. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что тело парня было голым по пояс и имело явные следы насилия. Прибывшая на место полиция нашла рядом с телом сумку, в которой находились российский паспорт Ильи, банковские карты и паспорт на имя женщины.

Эксперты, осмотревшие тело, зафиксировали множественные травмы: синяки вокруг глаз и уха, глубокие порезы на руках, раны на ноге, а также синяки на кадыке и под подбородком. По предварительным данным, Илья был мертв более 12 часов.

Силовики не обнаружили следов крови или борьбы на месте происшествия, поэтому предположили, что убийство могло произойти в другом месте, а тело было перенесено в канаву.

Власти Пхукета начали расследование, они подозревают, что девушка, чьи документы были найдены в сумке мужчины, всё еще жива. Также рассматривается версия о возможном конфликте россиянина с местными преступными группировками.

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#девушка
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В Подмосковье шесть человек пытались похитить бизнесмена – видео
В Подмосковье задержаны шесть человек за похищение бизнесмена
04 сентября 2024, 09:48

Фото: iStock/BrianAJackson

В Подмосковье задержали шесть человек по делу о похищении бизнесмена, сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком».
Инцидент произошел в конце августа в деревне Грибки, где неизвестные захватили предпринимателя, посадили его в минивэн и скрылись. Мужчину вывезли в Солнечногорский городской округ. Сотрудники Росгвардии нашли его в дачном доме. С заявлением в полицию обратился сын похищенного и вскоре мужчину освободили.


Первоначально были задержаны трое похитителей, а позже еще трое были обнаружены в Химках. Выяснилось, что похищение было организовано дальним родственником бизнесмена из-за финансовых разногласий.

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#похищение
#инцидент
#мужчина
#подмосковье
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Над Тулой прогремели взрывы, подробности
Стала известна причина мощных хлопков в небе над Тульской областью
04 сентября 2024, 09:02

Фото: iStock/RamonCast

Минувшим утром в небе над Тулой раздался взрыв. Об этом пишет телеграм-канал Shot.
По словам очевидцев, звуки раздались около 5:40 по московскому времени, что привело к срабатыванию сигнализаций у припаркованных автомобилей.

Позже стало известно, что причиной громких звуков над Тулой мог стать переход самолета на сверхзвуковую скорость.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском дроне над территорией Курской области. В ведомстве отметили, что была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, жертв и разрушений нет.

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#переход
#пво
#тульская область
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В Королёве задержали приезжего из Средней Азии с крупной партией наркотиков
04 сентября 2024, 08:59

Фото: iStock/RamonCast

42-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик задержали в подмосковном Королёве по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полицейские обыскали строящейся дом на Полевой улице, где злоумышленник работал и временно проживал, и нашли 24 коричневых брикета, 11 пластиковых бутылок, семь пакетов с кристаллическим веществом, более тысячи розовых и оранжевых таблеток, 24 бутылки с остатками вещества, весы, вакууматор, скотч и изоленту. Общий вес изъятых веществ составил около 13 килограммов», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили содержимое трёх пакетов и установили, что там находится наркотик a-pvp, производный от n-метилэфедрона, его вес составил три килограмма. Остальные вещества будут проверены в ходе расследования.

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#наркотики
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#мигрант
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В Керчи задержали трех человек по делу о краже оборудования для завода на 3 млрд рублей
04 сентября 2024, 06:52

Фото: istock/Sinenkiy

Правоохранительные органы задержали трех человек, подозреваемых в краже оборудования, предназначенного для цементного завода в Керчи, на сумму в три миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По словам Волк, подозреваемые похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которую арендовала коммерческая организация.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о краже. В настоящий момент трое подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на имущество группы компаний «Пикет» в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, указано, что арест наложен на активы ООО «ГК «Пикет».

Напомним, в Сбербанке назвали основную цель атаки мошенников. Люди, взламывающие аккаунты на портале «Госуслуги», преследуют цель оформить займы в микрофинансовых организациях (МФО) через украденные данные. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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