Извращенец приставал к 12-летней девочке в Москве и требовал раздеться

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Мужчина залез на подоконник к 12-летней девочке в Москве и потребовал раздеться, пишет Baza. Журналисты уточнили, что злоумышленник тыкал ребенка палкой.
По информации канала, в минувшее воскресенье, 1 сентября, пятиклассница ощутила «странные прикосновения» во сне, а потом увидела извращенца «азиатской внешности». Он уронил палку в комнату на первом этаже и попросил ребенка вернуть ее. После мужчина потребовал от школьницы посмотреть на его половые органы и раздеться перед ним.
Девочка рассказала странную историю матери за завтраком и они пошли к полицейским.
Ранее сообщалось, что мигранты из Киргизии засунули покалеченную девушку в машину в Петербурге.
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Девочка рассказала странную историю матери за завтраком и они пошли к полицейским.
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Никита Кротов