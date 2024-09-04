Спасатели помогли медикам доставить в больницу 120-килограммового мужчину

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
37-летнего мужчину с признаками инсульта помогли перенести с четвёртого этажа в машину скорой помощи спасатели в городском округе Егорьевск, участие спасателей потребовалось из-за большого веса пациента — 120 килограммов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Вызов в единую службу спасения «Система-112» поступил от бригады скорой помощи. Прибыв по названному врачами адресу, работники Мособлпожспаса положили пациента на мягкие носилки, зафиксировали там, под контролем медиков спустились с ним лифте на первый этаж и перенесли в автомобиль скорой помощи», — говорится в сообщении.Отмечается, что пациент нуждался в срочной госпитализации. Благодаря спасателям ему смогли оперативно оказать необходимую медицинскую помощь.
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