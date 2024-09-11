Командира ВСУ приговорили к 24 годам за убийство мужчины в Мариуполе

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К 24 годам колонии за убийство мужчины в Мариуполе приговорили командира ВСУ Александра Маловичко, сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики. Там уточнили, что весной 2022 года украинский боевик убил мирного жителя, расстреляв его. Маловичко признали виновным по двум статьям.
Ранее сообщалось, что командир ВСУ Дмитрий Храпач заочно приговорен к пожизненному лишению свободы в России за приказы бить по воинским частям в Белгородской области, которые не участвовали в спецоперации на Украине. Также осужденный должен возместить многомиллионный ущерб российскому Минобороны.
До этого стало известно, что дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область.
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Никита Кротов