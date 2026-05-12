Коммунальщики небезопасно пилят деревья в российском городе

Коммунальщики Екатеринбурга спилили ветки деревьев на автомобили жителей

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Екатеринбурге сотрудники коммунальной службы нарушили технику безопасности при спиливании веток деревьев. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что рабочий с бензопилой выполнял работы на высоте без страховочного оборудования.





Кроме того, несколько спиленных веток упали на припаркованные рядом автомобили. Зону работ не огородили, а мимо места происшествия продолжали идти прохожие.



Ранее в подмосковном Протвине коммунальщики ликвидировали последствия снегопада. В частности, около 40 поваленных деревьев. Как уточняется в сообщении, на Фестивальном проезде выезд из дворов домов №1 и №9 перегородила упавшая рябина, а с противоположной стороны дома №9 деревья заблокировали пешеходные дорожки.



На место оперативно выехала бригада «Комбината благоустройства». Рабочие с помощью бензопил распилили стволы и освободили проезды для автомобилистов и пешеходов. Работы в городе продолжаются — приводятся в порядок дворы, внутридворовые проезды, пешеходные зоны и автодороги.



