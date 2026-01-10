Конфликт в супермаркете Москвы привёл к нападению с ножом, есть пострадавший
В Москве в торговом центре «Калейдоскоп» произошло нападение с ножом. Пострадал один человек. Информацию об инциденте активно распространили местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, работник супермаркета употреблял алкоголь и решил уйти до конца своей смены. Охранник попытался его задержать.
В ходе конфликта, согласно сведениям источника, смотритель ударил мужчину ножом в шею. Администрация торговой точки не стала комментировать ситуацию. Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства дела.
