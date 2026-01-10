Достижения.рф

В Коми машина столкнулась с грузовым поездом на переезде

Транспортная прокуратура начала проверку после ДТП на переезде в Коми
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

После аварии на железнодорожном переезде в Республике Коми Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.



Обстоятельства инцидента устанавливает Сыктывкарская транспортная прокуратура. По предварительным сведениям, автомобиль выехал на пересечение железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, когда к переезду приближался грузовой состав.

Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не смог. Из-за происшествия пассажирский поезд Усинск — Сыктывкар прибыл в пункт назначения с задержкой около 50 минут. На текущий момент прокуратура проверяет, как выполняют требования законодательства по безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Ольга Щелокова

