Посетитель отдела полиции дважды атаковал сотрудников шваброй
В Петербурге полиция возбудила уголовное дело против 30-летнего местного жителя. Подробности сообщает городское управление МВД.
По информации ведомства, 8 января мужчина ударил дежурного сотрудника в отделе полиции Невского района по голове. В тот день его отпустили. Однако на следующий день петербуржец снова пришёл в тот же отдел.
Следствие утверждает, что он начал угрожать участковому уполномоченному и попытался ударить его шваброй. Полиция завела дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следствие уже направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения.
