Под Новосибирском грузовой поезд травмировал лежавшего на путях пьяного мужчину

10 января 2026, 16:50

Фото: Istock/Serjio74

В пригороде Новосибирска 9 января произошёл инцидент с участием грузового поезда. Состав травмировал мужчину, который лежал в опасной близости от путей. Об этом информирует Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.