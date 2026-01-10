Достижения.рф

Под Новосибирском грузовой поезд травмировал лежавшего на путях пьяного мужчину

Фото: Istock/Serjio74

В пригороде Новосибирска 9 января произошёл инцидент с участием грузового поезда. Состав травмировал мужчину, который лежал в опасной близости от путей. Об этом информирует Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.



Машинист и его помощник заметили человека на путях, когда локомотив уже приближался к нему. Экипаж не успел предотвратить столкновение. После происшествия работники поезда немедленно вызвали скорую помощь и полицию. При этом они оказали пострадавшему первую медицинскую помощь на месте.

Прибывшие медики установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него диагностировали множественные травмы. Скорая доставила пострадавшего в больницу для дальнейшего лечения. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Коми машина столкнулась с грузовым поездом на переезде.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0